Про це повідомляють #Букви.

Відставку міністра підтримали 322 нардепи.

Як голосували фракції:

“Слуга народу” – 221

ОПЗЖ – 18

“Європейська Солідарність” – 21

“Батьківщина” – 16

“Голос” – 0

Група “За майбутнє” – 13

Група “Довіра” – 19

Нагадаємо, що 19 жовтня очільник Міністерства захисту навколишнього середовища та ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.

Раніше Рада нацбезпеки і оборони звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки очільник Міндовкілля Роман Абрамовський не виконує укази президента Володимира Зеленського.