Про це повідомляють #Букви.

Відставку міністра підтримали 322 нардепи.

Як голосували фракції:

  • “Слуга народу” – 221
  • ОПЗЖ – 18
  • “Європейська Солідарність” – 21
  • “Батьківщина” – 16
  • “Голос” – 0
  • Група “За майбутнє” – 13
  • Група “Довіра” – 19

Нагадаємо, що 19 жовтня очільник Міністерства захисту навколишнього середовища та ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.

Раніше Рада нацбезпеки і оборони звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки очільник Міндовкілля Роман Абрамовський не виконує укази президента Володимира Зеленського.

  • 19 червня 2020 року Верховна Рада України призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. В 2015 році він кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019-му став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.