Про це повідомляють #Букви.
Відставку міністра підтримали 322 нардепи.
Як голосували фракції:
- “Слуга народу” – 221
- ОПЗЖ – 18
- “Європейська Солідарність” – 21
- “Батьківщина” – 16
- “Голос” – 0
- Група “За майбутнє” – 13
- Група “Довіра” – 19
Нагадаємо, що 19 жовтня очільник Міністерства захисту навколишнього середовища та ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.
Раніше Рада нацбезпеки і оборони звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оскільки очільник Міндовкілля Роман Абрамовський не виконує укази президента Володимира Зеленського.
- 19 червня 2020 року Верховна Рада України призначила Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. В 2015 році він кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. У 2019-му став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.