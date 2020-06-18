Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, законопроєкт № 3669, поданий президентом Володимиром Зеленським, підтримали 356 нардепів.
Документом передбачається, що дата початку та/або закінчення відповідного навчального року може визначатися Кабінетом Міністрів України.
Зазначається, що метою законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.
У зв’язку з цим здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
При цьому, вони мають право пройти ДПА, в тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.
Депутати також проголосували за те, щоб голова Верховної Ради Дмитро Разумков одразу ж після підписав даний закон та передав його на підпис Зеленському.
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