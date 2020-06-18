Верховна Рада сьогодні на засіданні звільнила в 2020 році випускників шкіл від обов'язкової державної підсумкової атестації, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, законопроєкт № 3669, поданий президентом Володимиром Зеленським, підтримали 356 нардепів.

Документом передбачається, що дата початку та/або закінчення відповідного навчального року може визначатися Кабінетом Міністрів України.

Зазначається, що метою законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

У зв’язку з цим здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

При цьому, вони мають право пройти ДПА, в тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Депутати також проголосували за те, щоб голова Верховної Ради Дмитро Разумков одразу ж після підписав даний закон та передав його на підпис Зеленському.