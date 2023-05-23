Радар ППО TRML-4D та дрони Vector – Німеччина спорядила Україні додатковий пакет озброєння

Джерело: список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.
У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.
Загалом до нового оборонного пакета увійшли:
- система радіолокації повітряного огляду TRML-4D;
- дві мостоукладальні машини Beaver;
- три мобільні системи розмінування;
- 54 розвідувальні безпілотники Vector;
- вісім антидронових систем;
- шість машин для прикордонників;
- один частотний глушник/пригнічувач частот;
- дві вантажівки з системою змінного кузова і 20 платформами;
- п’ять тягачів із напівпричепами;
- вісім вантажівок, мікроавтобусів, всюдиходів;
- 34 пікапи;
- вісім вантажівок Zetros.
Також зазначається, що Німеччина готується передати ЗСУ зокрема ЗРК IRIS-T SLM, танки Leopard 1, установки Gepard, бойові машини піхоти Marder, боєприпаси та низку іншого озброєння.
Система TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.
Радар здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.
Нагадаємо, що у жовтні 2022 року німецька компанія HENSOLDT передала Україні 4 радіолокаційні станції TRML-4D для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
У травні стало відомо, що німецька компанія Hensoldt виготовить та передасть Україні ще шість радіолокаційних систем TRML-4D для потреб ЗСУ.
Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.
13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- 30 березня Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема танки Leopard 2A6, десятки БМП Marder і танки для розмінування.
- 16 березня ФРН вже передала Україні додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем MARS II.
- 18 квітня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
- 30 квітня Німеччина передала Україні вже другий зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Загалом у ФРН зобов’язалися спорядити Україні чотири такі системи.
- Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БпЛА Quantum-Systems GmbH.