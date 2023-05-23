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Радар ППО TRML-4D та дрони Vector – Німеччина спорядила Україні додатковий пакет озброєння

Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.

Вівторок, 23 травня 2023, 21:09
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Джерело: список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.

У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Загалом до нового оборонного пакета увійшли:

  • система радіолокації повітряного огляду TRML-4D;
  • дві мостоукладальні машини Beaver;
  • три мобільні системи розмінування;
  • 54 розвідувальні безпілотники Vector;
  • вісім антидронових систем;
  • шість машин для прикордонників;
  • один частотний глушник/пригнічувач частот;
  • дві вантажівки з системою змінного кузова і 20 платформами;
  • п’ять тягачів із напівпричепами;
  • вісім вантажівок, мікроавтобусів, всюдиходів;
  • 34 пікапи;
  • вісім вантажівок Zetros.

Також зазначається, що Німеччина готується передати ЗСУ зокрема ЗРК IRIS-T SLM, танки Leopard 1, установки Gepard, бойові машини піхоти Marder, боєприпаси та низку іншого озброєння.

Система TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Радар здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року німецька компанія HENSOLDT передала Україні 4 радіолокаційні станції TRML-4D для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

У травні стало відомо, що німецька компанія Hensoldt виготовить та передасть Україні ще шість радіолокаційних систем TRML-4D для потреб ЗСУ.

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теги: TRML-4D, допомога Україні, дрони Vector, ЗСУ, Німеччина, оборонний пакет, підтримка ЗСУ

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