Радбез ООН не зміг узгодити заяву, що засуджує військовий переворот у М'янмі

Рада Безпеки ООН не змогла узгодити у вівторок заяву, в якій засудила б переворот в М'янмі і закликала військових до стриманості.

Про це повідомляє Reuters.

Незважаючи на те, що Радбез не виступив із заявою, дипломати заявили, що переговори, швидше за все, продовжаться.

Під час початкової спроби доопрацювати текст, Китай, Росія, Індія і В’єтнам запропонували пізно у вівторок поправки до британського проєкту, включаючи видалення пункту про переворот і про загрозу розгляду подальших дій.

Такі заяви органу, що складається з 15 членів, приймаються консенсусом.

Минулого місяця Рада Безпеки виступила із заявою для преси, в якій висловила стурбованість з приводу надзвичайного стану, введеного військовими М’янми, і закликала звільнити всіх затриманих, але не стала засуджувати переворот через протидію з боку Росії і Китаю.

“У кожної держави-члена є своя роль індивідуально і колективно. Колективно ми завжди чекаємо від Ради Безпеки сильного голосу і рішучих дій” – заявив журналістам представник ООН Стефан Дужаррік у вівторок.

За повідомленнями правозахисної групи, понад 60 осіб було вбито і близько 1800 осіб затримано в ході придушення щоденних протестів проти перевороту в М’янмі. Серед заарештованих десятки журналістів.

Проект заяви Ради Безпеки закликає “військових проявляти максимальну стриманість, підкреслює, що вони уважно стежать за ситуацією, і заявляє про свою готовність розглянути можливі подальші заходи”.

Незалежний слідчий ООН з прав людини в М’янмі і організація Human Rights Watch, що базується в Нью-Йорку, закликали Раду Безпеки ввести глобальне ембарго на поставки зброї і цілеспрямовані економічні санкції проти хунти.

Але, прагнучи зберегти єдність ради по М’янмі, дипломати заявили, що санкції навряд чи будуть розглядатися найближчим часом, оскільки проти таких заходів, ймовірно, будуть виступати Китай і Росія, які – поряд з США, Францією і Великобританією – володіють правом на вето в Раді.