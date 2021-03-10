Covid-19 Україна

оновлено 10.03.2021 о 13:01

Всього:

1416438 (+6377)

Хворіють:

184099 (+6377)

Вилікувались:

1204916 (+5687)

Померло:

27423 (+219)

14:43 Стильно та затишно: як виглядає будинок, у якому жила Меган Маркл до заміжжя
14:36 Нацгвардія США залишиться в Капітолії до кінця весни
14:11 Колишній регіонал Шипко став в.о. директора Національного інституту раку
13:51 У МЗС відреагували на висловлювання посла Ізраїлю щодо стадіону імені Шухевича
13:34 В Естонії призупинили використання однієї партії вакцини AstraZeneca
13:22 Проблем з міжнародним визнанням Covishield не повинно виникати, – Ляшко
13:10 «Обозреватель» виплатив Фуксу 300 тисяч гривень компенсації
Партнерський матеріал
12:49 10 березня відбудеться майстер-клас продюсерки Юлії Сінькевич «Фестивальна стратегія вашого фільму»
12:45 Радбез ООН не зміг узгодити заяву, що засуджує військовий переворот у М'янмі
12:32 Киянин у TikTok потролив росіян відео, у якому пілот літака радить їм возз’єднатися з «родной гаванью»
11:47 «Укрзалізниця» відновлює курсування вагонів-автомобілевозів на п’яти напрямках
11:39 У Росії почали уповільнювати швидкість роботи Twitter і погрожують блокуванням
11:16 У Великій Британії впав рідкісний метеорит, завдяки якому можна зрозуміти, як утворилися планети
Ексклюзив
10:50 РФ навряд чи швидко виконає рішення ЄСПЛ у разі виграшу Україною, – Ліщина
10:44 Руперт Грінт про зйомки в «Гаррі Поттері»: «Бувало досить задушливо і важко»
Ексклюзив
10:03 Жителів ОРДЛО могли змусити масово подавати позови до ЄСПЛ, – Ліщина
09:38 Прем’єр Таїланду оббризкав журналістів антисептиком після «незручних» запитань: відео
Ексклюзив
09:24 РФ використовує ЄСПЛ для просування своїх тез щодо війни на Донбасі й окупації Криму
08:37 В Україні за минулу добу зафіксовано 6377 нових випадків COVID-19
08:15 Прискорення вакцинації прискорить світове економічне зростання, – ОЕСР
07:29 10 березня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:11 10 березня в Україні майже без опадів, температура переважно від 0°C до +2°C
01:59 У США розподілять 18,5 млн доз вакцин проти COVID-19 за тиждень
01:27 Британський телеведучий Пірс Морган звільнився після критики на адресу Меган Маркл
01:20 «Амбасадор Covishield»: Сергій Лещенко зробив щеплення проти коронавірусу
00:51 Капці Черчилля продали на аукціоні за майже $55 тисяч
00:38 Леді Гага в новому образі знімається у стрічці про родину Гуччі: фото
00:29 Дженніфер Еністон розповіла про зміст татуювання на зап’ясті
00:05 Мін'юст США відмовився захищати укази Трампа, що обмежують допомогу іммігрантам

09 березня

23:49 Вибухівка поблизу Капітолія: ФБР опублікувало відео зі злочинцем
23:48 48 днів президентства: від Байдена чекають офіційної пресконференції

Радбез ООН не зміг узгодити заяву, що засуджує військовий переворот у М'янмі

Рада Безпеки ООН не змогла узгодити у вівторок заяву, в якій засудила б переворот в М'янмі і закликала військових до стриманості.

Середа, 10 березня 2021, 12:45

Про це повідомляє Reuters.

Незважаючи на те, що Радбез не виступив із заявою, дипломати заявили, що переговори, швидше за все, продовжаться.

Під час початкової спроби доопрацювати текст, Китай, Росія, Індія і В’єтнам запропонували пізно у вівторок поправки до британського проєкту, включаючи видалення пункту про переворот і про загрозу розгляду подальших дій.

Такі заяви органу, що складається з 15 членів, приймаються консенсусом.

Минулого місяця Рада Безпеки виступила із заявою для преси, в якій висловила стурбованість з приводу надзвичайного стану, введеного військовими М’янми, і закликала звільнити всіх затриманих, але не стала засуджувати переворот через протидію з боку Росії і Китаю.

“У кожної держави-члена є своя роль індивідуально і колективно. Колективно ми завжди чекаємо від Ради Безпеки сильного голосу і рішучих дій” – заявив журналістам представник ООН Стефан Дужаррік у вівторок.

За повідомленнями правозахисної групи, понад 60 осіб було вбито і близько 1800 осіб затримано в ході придушення щоденних протестів проти перевороту в М’янмі. Серед заарештованих десятки журналістів.

Проект заяви Ради Безпеки закликає “військових проявляти максимальну стриманість, підкреслює, що вони уважно стежать за ситуацією, і заявляє про свою готовність розглянути можливі подальші заходи”.

Незалежний слідчий ООН з прав людини в М’янмі і організація Human Rights Watch, що базується в Нью-Йорку, закликали Раду Безпеки ввести глобальне ембарго на поставки зброї і цілеспрямовані економічні санкції проти хунти.

Але, прагнучи зберегти єдність ради по М’янмі, дипломати заявили, що санкції навряд чи будуть розглядатися найближчим часом, оскільки проти таких заходів, ймовірно, будуть виступати Китай і Росія, які – поряд з США, Францією і Великобританією – володіють правом на вето в Раді.

Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.

  • Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
  • 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
  • 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
  • 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
  • Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми і пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
  • Також стало відомо, що внаслідок перевороту в М’янмі вісім поліцейських втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М’янми вимагає видати їх назад.
Теги: військовий переворот, Радбез ООН, Мьянма

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook