Рада безпеки ООН проведе термінове засідання 23 листопада щодо останніх масованих ракетних ударів РФ по Україні на прохання президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує CNN.

Зустріч запланована на 16:00 за східним часом (о 23:00).

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав терміново скликати Раду Безпеки ООН після останніх ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні.

“Я доручив нашому послу в ООН вимагати термінового засідання РБ ООН після сьогоднішніх російських ударів. Вбивства цивільних, руйнування цивільної інфраструктури є тероризмом. Україна продовжує вимагати від міжнародного співтовариства рішучої реакції на ці злочини”, – написав він у Twitter.

За даними офіційних осіб, під час ударів у середу в Києві загинули щонайменше чотири особи.

Зеленський подякував депутатам Європарламенту за визнання РФ “державою-спонсоркою тероризму” у заяві після ударів. За його словами, РФ “довела всьому світу”, що вона заслуговує на класифікацію, “запустивши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетичній промисловості, по простих людях”.

Він запевнив, що на постраждалих територіях активно працюють енергетики, рятувальники та місцева влада.

23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що 23 листопада країна-терористка РФ завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати ЗСУ противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами та навіть немовлятами.