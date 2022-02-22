За підсумками засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у Міністерстві закордонних справ України наполягають на застосуванні проти Росії "болючих санкцій", аби "послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації".

Про це йдеться в заяві МЗС.

Наразі на доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба контактує зі своїми колегами, координуючи дипломатичні зусилля. Зокрема, він провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні їхньої зустрічі у Вашингтоні.

Ключова тема — санкції. Наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії”, — зазначив Кулеба у Twitter.

Також голова МЗС обговорив обсяг та процес введення санкцій проти Росії з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Канада твердо стоїть на боці України не лише на словах, але й у діях”, — наголосив Кулеба.

Зокрема у повідомленні МЗС засуджується рішення РФ про визнання “незалежності” створених нею на тимчасово окупованих територіях України – так званих “Луганської Народної Республіки” та “Донецької Народної Республіки”.