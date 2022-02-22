Про це йдеться в заяві МЗС.
Наразі на доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту.
Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба контактує зі своїми колегами, координуючи дипломатичні зусилля. Зокрема, він провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні їхньої зустрічі у Вашингтоні.
Ключова тема — санкції. Наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії”, — зазначив Кулеба у Twitter.
Також голова МЗС обговорив обсяг та процес введення санкцій проти Росії з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Канада твердо стоїть на боці України не лише на словах, але й у діях”, — наголосив Кулеба.
Зокрема у повідомленні МЗС засуджується рішення РФ про визнання “незалежності” створених нею на тимчасово окупованих територіях України – так званих “Луганської Народної Республіки” та “Донецької Народної Республіки”.
Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі”, — резюмують у МЗС.
- Варто зазначити, що 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Після цього, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- Нагадаємо, що представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани під час засідання Ради безпеки Організації об’єднаних націй рішуче закликали до миру та дипломатії, намагаючись запобігти війні в Україні.
- Також Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності ОРДЛО. Він зазначив, що Україна не планує здаватися, оскільки за нами правда та підтримка партнерів.