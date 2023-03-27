27 березня Росії не вдалося набрати достатньо голосів у Раді безпеки ООН для запропонованої резолюції щодо розслідування вибухів на трубопроводах Nord Stream.

Про це повідомляє CNN.

Лише три країни проголосували за запропоновану резолюцію (РФ, Бразилія, Китай), натомість дванадцять — утрималися.

Для ухвалення резолюції необхідно було щонайменше дев’ять голосів “за”. Водночас Сполучені Штати все одно могли б накласти вето на цей крок, якби забажали.

Одначе, посол США Роберт Вуд заявив Раді безпеки ООН, що Сполучені Штати не мають жодного стосунку до атаки на трубопроводи. Він також поставив під сумнів, чому Росія намагатиметься прийняти резолюцію після того, як більшість членів РБ ООН висловили невдоволення цією ідеєю.

Тоді як, посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що “правда не буде розкрита”, і закликав до відповідальності.

У вересні 2022 року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, сталася серія незрозумілих вибухів, які Москва назвала актом “міжнародного тероризму”.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію. Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Данія, Німеччина та Швеція провели власні розслідування вибухів, проте Москва наголосила, що її не поінформували про це.

Згодом президент Росії Володимир Путін заявив, що минулорічні вибухи на газопроводах Nord Stream були здійснені на “державному рівні”.

Видання The New York Times опублікувало статтю про вибухи на газопроводах. У ній мовиться, що нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопроводи Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що людям слід остерігатися надто поспішних висновків після нещодавнього оприлюднення в ЗМІ повідомлень про те, що за минулорічними вибухами на газопроводах Nord Stream могла стояти “проукраїнська група”.

Після чого, Путін заявив, що відповідь Німеччини на вибух газопроводів у Північному морі показала, що країна залишається “окупованою” і не може діяти самостійно через десятиліття після її капітуляції в кінці Другої світової війни.