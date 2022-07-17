Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Захід ініційовано Албанією та Польщею у співпраці з Україною, що спільно спонсорується членами Ради – Ірландією та Великою Британією, а також кількома країнами, які не є членами Ради.

“Кожен спікер висловив своє бачення війни в Україні – і воно єдине – РФ намагається знищити нашу ідентичність. Всі учасники (окрім рф, звичайно) засудили агресію РФ проти України, яка знищує культурну спадщину, нашу мову, літературу, розкрадає наші музеї. Це спроба стерти з лиця землі все українське. Але весь світ це розуміє і РФ це не вдасться. Міжнародні організації повинні посилити тиск на РФ, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора”, – зазначив Ткаченко.

За даними Мінкульту, РФ знищила:

  • 128 об’єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам’яток;
  • 147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди);
  • 136 об’єктів, що належать до християнських громад (125 – православні, 10 – протестанти, 2 – католики), 4 до ісламського, 6 єврейським громадам;
  • 46 меморіальних пам’ятників на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку XXI ст.;
  • 59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів;
  • 40 бібліотек;
  • 33 музеї та заповідники.

Всі завдані пошкодження та руйнування є результатом ракетних ударів, бомбардувань та артилерійських обстрілів, за даними Міністерства, їх зафіксовано у 15 регіонах України.

Зустріч дала можливість державам-членам засідання почути безпосередньо розповіді про масштаби шкоди, завданої культурним цінностям в Україні, зокрема музею Григорія Сковороди в Харківській області та краєзнавчому музею в Іванкові на Київщині.

Учасники засідання також торкнулися й інших питань, пов’язаних з війною в Україні. Серед них: занепокоєння щодо посилення ракетних атак по всій країні. У концептуальній записці, підготовленій співорганізаторами засідання, стверджується, що знищення культурної спадщини в Україні “стало невіддільним елементом війни РФ”.

У результаті міжнародні колеги засудили російську агресію та визнають дії РФ спрямованими проти української ідентичності та наголосили на необхідності посилення спільних зусиль щодо захисту культурної спадщини України від російської агресії.