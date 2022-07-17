15 липня відбулося засідання Ради Безпеки ООН за Арріа-формулою на тему: "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України". Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що росіяни цілеспрямовано здійснили 423 злочини проти культурної спадщини України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Захід ініційовано Албанією та Польщею у співпраці з Україною, що спільно спонсорується членами Ради – Ірландією та Великою Британією, а також кількома країнами, які не є членами Ради.

“Кожен спікер висловив своє бачення війни в Україні – і воно єдине – РФ намагається знищити нашу ідентичність. Всі учасники (окрім рф, звичайно) засудили агресію РФ проти України, яка знищує культурну спадщину, нашу мову, літературу, розкрадає наші музеї. Це спроба стерти з лиця землі все українське. Але весь світ це розуміє і РФ це не вдасться. Міжнародні організації повинні посилити тиск на РФ, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора”, – зазначив Ткаченко.

За даними Мінкульту, РФ знищила:

128 об’єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам’яток;

147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди);

136 об’єктів, що належать до християнських громад (125 – православні, 10 – протестанти, 2 – католики), 4 до ісламського, 6 єврейським громадам;

46 меморіальних пам’ятників на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку XXI ст.;

59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів;

40 бібліотек;

33 музеї та заповідники.

Всі завдані пошкодження та руйнування є результатом ракетних ударів, бомбардувань та артилерійських обстрілів, за даними Міністерства, їх зафіксовано у 15 регіонах України.

Зустріч дала можливість державам-членам засідання почути безпосередньо розповіді про масштаби шкоди, завданої культурним цінностям в Україні, зокрема музею Григорія Сковороди в Харківській області та краєзнавчому музею в Іванкові на Київщині.

Учасники засідання також торкнулися й інших питань, пов’язаних з війною в Україні. Серед них: занепокоєння щодо посилення ракетних атак по всій країні. У концептуальній записці, підготовленій співорганізаторами засідання, стверджується, що знищення культурної спадщини в Україні “стало невіддільним елементом війни РФ”.

У результаті міжнародні колеги засудили російську агресію та визнають дії РФ спрямованими проти української ідентичності та наголосили на необхідності посилення спільних зусиль щодо захисту культурної спадщини України від російської агресії.