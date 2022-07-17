Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Захід ініційовано Албанією та Польщею у співпраці з Україною, що спільно спонсорується членами Ради – Ірландією та Великою Британією, а також кількома країнами, які не є членами Ради.
“Кожен спікер висловив своє бачення війни в Україні – і воно єдине – РФ намагається знищити нашу ідентичність. Всі учасники (окрім рф, звичайно) засудили агресію РФ проти України, яка знищує культурну спадщину, нашу мову, літературу, розкрадає наші музеї. Це спроба стерти з лиця землі все українське. Але весь світ це розуміє і РФ це не вдасться. Міжнародні організації повинні посилити тиск на РФ, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора”, – зазначив Ткаченко.
За даними Мінкульту, РФ знищила:
- 128 об’єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам’яток;
- 147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди);
- 136 об’єктів, що належать до християнських громад (125 – православні, 10 – протестанти, 2 – католики), 4 до ісламського, 6 єврейським громадам;
- 46 меморіальних пам’ятників на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку XXI ст.;
- 59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів;
- 40 бібліотек;
- 33 музеї та заповідники.
Всі завдані пошкодження та руйнування є результатом ракетних ударів, бомбардувань та артилерійських обстрілів, за даними Міністерства, їх зафіксовано у 15 регіонах України.
Зустріч дала можливість державам-членам засідання почути безпосередньо розповіді про масштаби шкоди, завданої культурним цінностям в Україні, зокрема музею Григорія Сковороди в Харківській області та краєзнавчому музею в Іванкові на Київщині.
Учасники засідання також торкнулися й інших питань, пов’язаних з війною в Україні. Серед них: занепокоєння щодо посилення ракетних атак по всій країні. У концептуальній записці, підготовленій співорганізаторами засідання, стверджується, що знищення культурної спадщини в Україні “стало невіддільним елементом війни РФ”.
У результаті міжнародні колеги засудили російську агресію та визнають дії РФ спрямованими проти української ідентичності та наголосили на необхідності посилення спільних зусиль щодо захисту культурної спадщини України від російської агресії.
- Нагадаємо, у 2021 році Офіс генерального прокурора відправив до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі інформаційне повідомлення, яке стосується воєнних злочинів РФ проти об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованому півострові Крим.
- РФ готується до наступного етапу свого наступу в Україні, заявив український військовий посадовець після того, як Москва заявила, що її сили посилять військові операції на “всіх оперативних напрямках”.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія зміцнює свої оборонні позиції в окупованих нею районах на півдні України.
- Протягом доби Збройні сили України ліквідували 160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни станом на 16 липня було знищено близько 38 300 росіян.