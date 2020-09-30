Радбез ООН закликав Азербайджан та Вірменію негайно припинити бойові дії

Про це пише The Guardian.
Зазначається, що найвпливовіший орган ООН рішуче засудив застосування сили і підтримав заклик генерального секретаря Антоніу Гутерріша припинити бойові дії і знизити напруженість.
Міжнародне співтовариство також закликає до переговорів щодо припинення багаторічного конфлікту, який зосереджений в Нагірному Карабасі.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку був відданий переговорам по врегулюванню, але Вірменія перешкоджає цьому процесу.
За його словами, прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян відкрито називає Карабах частиною своєї держави.
Алієв додав, що відповідно до принципів Мінської групи, створеної в 1992 році ОБСЄ для врегулювання конфлікту, “території навколо колишньої Нагірно-Карабахської автономної області повинні бути передані Азербайджану”.
Що відбувається в Нагірному Карабасі?
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
27 вересня цього року стало відомо про обстріл в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
В свою чергу влада Азербайджану повідомляє, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомляється про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Раніше військовий стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Азербайджан також оголосив воєнний стан у деяких регіонах та містах країни.
- На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.