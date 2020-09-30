Радбез ООН закликав Азербайджан та Вірменію негайно припинити бойові дії

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що найвпливовіший орган ООН рішуче засудив застосування сили і підтримав заклик генерального секретаря Антоніу Гутерріша припинити бойові дії і знизити напруженість.

Міжнародне співтовариство також закликає до переговорів щодо припинення багаторічного конфлікту, який зосереджений в Нагірному Карабасі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку був відданий переговорам по врегулюванню, але Вірменія перешкоджає цьому процесу.

За його словами, прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян відкрито називає Карабах частиною своєї держави.

Алієв додав, що відповідно до принципів Мінської групи, створеної в 1992 році ОБСЄ для врегулювання конфлікту, “території навколо колишньої Нагірно-Карабахської автономної області повинні бути передані Азербайджану”.

Що відбувається в Нагірному Карабасі?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

27 вересня цього року стало відомо про обстріл в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.