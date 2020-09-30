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Радбез ООН закликав Азербайджан та Вірменію негайно припинити бойові дії

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

Середа, 30 вересня 2020, 11:50

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що найвпливовіший орган ООН рішуче засудив застосування сили і підтримав заклик генерального секретаря Антоніу Гутерріша припинити бойові дії і знизити напруженість.

Міжнародне співтовариство також закликає до переговорів щодо припинення багаторічного конфлікту, який зосереджений в Нагірному Карабасі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Баку був відданий переговорам по врегулюванню, але Вірменія перешкоджає цьому процесу.
За його словами, прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян відкрито називає Карабах частиною своєї держави.

Алієв додав, що відповідно до принципів Мінської групи, створеної в 1992 році ОБСЄ для врегулювання конфлікту, “території навколо колишньої Нагірно-Карабахської автономної області повинні бути передані Азербайджану”.

Що відбувається в Нагірному Карабасі?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

27 вересня цього року стало відомо про обстріл в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

В свою чергу влада Азербайджану повідомляє, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомляється про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше військовий стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Азербайджан також оголосив воєнний стан у деяких регіонах та містах країни.

  • На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.
Теги: Нагірний Карабах, Азербайджан, Вірменія, ООН, Радбез ООН

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