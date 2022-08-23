Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликала Росію якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.

Про це йдеться у трансляції засідання на YouTube.

Також низка представників наголосили на демілітаризації атомної станції. Раніше члени бюро парламентського комітету Асоціації (ПКА) Україна-ЄС та постійний доповідач Європейського парламенту щодо України вже оприлюднювали спільну заяву щодо ядерного шантажу Росії на Запорізькій атомній електростанції, в якій закликали негайно вивести російські війська із ЗАЕС.

Зокрема представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до МАГАТЕ з проханням обдумати можливість постійної присутності своїх представників на ЗАЕС.

Також він заявив, що Україна цінує зусилля МАГАТЕ та ООН гарантувати безпеку ядерних об’єктів України у зв’язку зі збройною агресією РФ.