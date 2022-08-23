Про це йдеться у трансляції засідання на YouTube.
Також низка представників наголосили на демілітаризації атомної станції. Раніше члени бюро парламентського комітету Асоціації (ПКА) Україна-ЄС та постійний доповідач Європейського парламенту щодо України вже оприлюднювали спільну заяву щодо ядерного шантажу Росії на Запорізькій атомній електростанції, в якій закликали негайно вивести російські війська із ЗАЕС.
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Зокрема представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до МАГАТЕ з проханням обдумати можливість постійної присутності своїх представників на ЗАЕС.
Також він заявив, що Україна цінує зусилля МАГАТЕ та ООН гарантувати безпеку ядерних об’єктів України у зв’язку зі збройною агресією РФ.
- За словами президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.
- Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.
- Російські загарбники накопичують техніку та збільшують кількість військових на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.