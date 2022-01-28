Сполучені Штати Америки скликають відкрите засідання Ради Безпеки ООН з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

Про це йдеться в заяві постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

Засідання заплановане на понеділок, 31 січня.

“Після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки Сполучені Штати скликали відкрите засідання Ради Безпеки, щоб обговорити питання, надзвичайно важливе для міжнародного миру та безпеки: загрозлива поведінка Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі. Члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також щодо основних зобов’язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну”, – йдеться у повідомленні.

Постпред США нагадала, що на українському кордоні розміщено понад 100 тисяч російських військових, РФ також вдається до інших дій, направлених на дестабілізацію ситуації в Україні, “становлячи явну загрозу міжнародному миру і безпеці” та порушуючи Статут ООН.

“Зараз не час чекати й споглядати. Радбез повинен цілковито зосередитися на цьому питанні, і ми сподіваємося на відверте й цілеспрямоване обговорення його в понеділок”, – наголосила Томас-Грінфілд.

Вона заявила, що це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки.

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