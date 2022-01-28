Про це йдеться в заяві постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.
Засідання заплановане на понеділок, 31 січня.
“Після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами в Раді Безпеки Сполучені Штати скликали відкрите засідання Ради Безпеки, щоб обговорити питання, надзвичайно важливе для міжнародного миру та безпеки: загрозлива поведінка Росії проти України та нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі. Члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також щодо основних зобов’язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну”, – йдеться у повідомленні.
Постпред США нагадала, що на українському кордоні розміщено понад 100 тисяч російських військових, РФ також вдається до інших дій, направлених на дестабілізацію ситуації в Україні, “становлячи явну загрозу міжнародному миру і безпеці” та порушуючи Статут ООН.
“Зараз не час чекати й споглядати. Радбез повинен цілковито зосередитися на цьому питанні, і ми сподіваємося на відверте й цілеспрямоване обговорення його в понеділок”, – наголосила Томас-Грінфілд.
Вона заявила, що це питання має вирішальне значення для міжнародного миру і безпеки.
Читайте також: У The Washington Post присвятили матеріал 130-му батальйону тероборони Києва
- Адміністрація президента Росії Володимира Путіна заявила, що не має особливого приводу для оптимізму на тлі відповіді Сполучених Штатів Америки про “гарантії безпеки”. Проте голова РФ вивчить письмові відповіді для подальших висновків.
- Нагадаємо, американський посол у РФ Джон Салліван передав письмову відповідь Вашингтону до міністерства закордонних справ Росії. Сполучені Штати не будуть публікувати зміст відповіді.
- Через кілька годин після надання письмової відповіді у Дніпрі у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу 20-річний солдат відкрив вогонь по товаришах по службі. Нацгвардійця Артема Рябчука затримали разом з автоматом. Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував події у Дніпрі
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі, заявила, що США та НАТО не планують розміщувати контингент військ в Україні. Натомість Сполучені Штати пообіцяли “суворі санкції” щодо РФ у разі вторгнення в Україну.