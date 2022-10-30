Представник Албанії в ООН Феріт Ходжа під час засідання Ради безпеки зреагував на російські фейки про Україну. Скликання останнього засідання РФ ініціювала через "бойових комарів" в Україні.

Про це повідомляють #Букви.

РФ скликала засідання Ради безпеки ООН у зв’язку “з підготовкою України до застосування біологічної зброї”.

На засіданні представник РФ Василь Небензя наголошував, що у США є запатентований “дрон для перенесення заражених небезпечним вірусом комарів”.

Своєю чергою, представник Албанії під час виступу заявив, що росіяни своєю пропагандою відверто завантажують Раду безпеки непотрібною роботою. Він зауважив, що це вже вчетверте чи вп’яте, коли одна і таж сама делегація скликає по тій же темі засідання “з нікчемним результатом”.

“Так ось я ставлю запитання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?” – запитав дипломат.

Він наголосив, що вкотре жодних доказів заяв постпреда РФ не існує.

Рада безпеки не може підігравати пропаганді РФ, пояснив він, яка полюбляє виступати, “впивається” своєю брехнею та викривляє реальність.

Ходжа, резюмуючи свій виступ, поставив риторичне запитання: “як ці самі комарі робили б відмінність між росіянами та українцями?”.