Про це повідомляють #Букви.
РФ скликала засідання Ради безпеки ООН у зв’язку “з підготовкою України до застосування біологічної зброї”.
На засіданні представник РФ Василь Небензя наголошував, що у США є запатентований “дрон для перенесення заражених небезпечним вірусом комарів”.
Своєю чергою, представник Албанії під час виступу заявив, що росіяни своєю пропагандою відверто завантажують Раду безпеки непотрібною роботою. Він зауважив, що це вже вчетверте чи вп’яте, коли одна і таж сама делегація скликає по тій же темі засідання “з нікчемним результатом”.
“Так ось я ставлю запитання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?” – запитав дипломат.
Він наголосив, що вкотре жодних доказів заяв постпреда РФ не існує.
Рада безпеки не може підігравати пропаганді РФ, пояснив він, яка полюбляє виступати, “впивається” своєю брехнею та викривляє реальність.
Ходжа, резюмуючи свій виступ, поставив риторичне запитання: “як ці самі комарі робили б відмінність між росіянами та українцями?”.
- Раніше Франція відкинула звинувачення РФ в тому, що Велика Британія сприяла нападам на кримське місто Севастополь і газопровід Nord Stream, назвавши їх “безпідставними”.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що РФ нині на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для прислів’я “на злодії шапка горить”. Так він зреагував на заяви російського міністра Шойгу щодо “брудної бомби”.
- У Пентагоні презентували нову Національну стратегію оборони, в якій РФ визначено як “гостру загрозу”, тоді як Китай вважають загрозою довгостроковою.