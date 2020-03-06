Під час засідання Верховної Ради 6 березня депутати розглянули 116 поправок до законопроєкту про ринок сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За результатами голосування усі правки, які розглядалися сьогодні і на яких наполягали автори, відхилено.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту. На момент закриття засідання в залі Верховної Ради перебували 33 народних депутата.

За час розгляду законопроєкту в другому читанні депутати вже розглянули 3298 поправок. Всього ж депутати подали 4018 поправок.

Для того, щоб депутати змогли розпочати голосування за сам законопроєкт про ринок сільськогосподарської землі їм потрібно розглянути ще 720 поправок.

Згідно з календарним планом третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання на наступному тижні депутати працюватимуть в комітетах, а чергове пленарне засідання відбудеться 17 березня.