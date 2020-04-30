Про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи вчорашній мітинг малих підприємців під будівлею Кабінету Міністрів
“Що ми спостерігаємо в останні дні, принаймні, в Києві? Ми спостерігаємо мітинги, вихід людей на вулиці. Ми спостерігаємо затори, збільшення кількості людей в парках. Я розумію, що перебувати в карантині вже п’ятий-шостий тиждень дуже важко. Але, повірте мені, ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав. Ніхто не збирається тримати людей і не пускати в парки або тримати закритими магазини, стримувати малий бізнес”, – запевнив Степанов.
За словами міністра, відвідування мітингу є небезпечним для здоров’я його учасників та їхніх близьких.
“Коли ви ходите на мітинги або починаєте порушувати карантин, задумайтеся не лише про себе – подумайте про рідних і близьких, яких ви можете просто інфікувати, заразившись на тих чи інших заходах”, – зазначив Степанов.
Він також порадив українцям подумати про “маму і тата”, які “можуть знаходитися в групі ризику” або за віком, або можуть мати хронічні захворювання.
Крім того, Степанов закликав українців залишатися вдома на травневі свята.
“Я вас прошу, я вас закликаю дотримуватися карантинних заходів… Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята”, – заявив очільник МОЗ.
(На відео – з 6:30)