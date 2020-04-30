Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає відвідування мітингів під час карантину небезпечним для здоров'я через поширення коронавірусу.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи вчорашній мітинг малих підприємців під будівлею Кабінету Міністрів

“Що ми спостерігаємо в останні дні, принаймні, в Києві? Ми спостерігаємо мітинги, вихід людей на вулиці. Ми спостерігаємо затори, збільшення кількості людей в парках. Я розумію, що перебувати в карантині вже п’ятий-шостий тиждень дуже важко. Але, повірте мені, ніхто не збирається продовжувати карантин, якщо для цього не буде підстав. Ніхто не збирається тримати людей і не пускати в парки або тримати закритими магазини, стримувати малий бізнес”, – запевнив Степанов.

За словами міністра, відвідування мітингу є небезпечним для здоров’я його учасників та їхніх близьких.

“Коли ви ходите на мітинги або починаєте порушувати карантин, задумайтеся не лише про себе – подумайте про рідних і близьких, яких ви можете просто інфікувати, заразившись на тих чи інших заходах”, – зазначив Степанов.

Він також порадив українцям подумати про “маму і тата”, які “можуть знаходитися в групі ризику” або за віком, або можуть мати хронічні захворювання.

Крім того, Степанов закликав українців залишатися вдома на травневі свята.

“Я вас прошу, я вас закликаю дотримуватися карантинних заходів… Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята”, – заявив очільник МОЗ.

(На відео – з 6:30)