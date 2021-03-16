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Раді пропонують денонсувати «харківські угоди»: законопроєкт

В парламенті зареєстрували законопроєкт про денонсацію (припинення дії) угоди щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України ("харківські угоди").

Вівторок, 16 березня 2021, 20:11

Про це повідомляють #Букви.

Днями до Верховної Ради було подано законопроєкт №0095 “Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.

Авторами законопроєкту виступили члени комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук та Олег Дунда. Обидва є членами президентської фракції “Слуги народу” в парламенті.

Своїм законопроєктом вони пропонують:

  • денонсувати “харківські угоди”, тобто припинити дії договору, сповістивши другу сторону у передбаченому угодою порядку;
  • та доручити Кабміну та МЗС проінформувати Російську Федерацію про денонсацію угоди.

Законопроєкт вже надано на ознайомлення профільному комітету — з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Що відомо про “харківські угоди”?

У 2008 році уряд мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував би питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак законопроєкт розроблений не був і це, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, стало “першою цеглиною, яка почала руйнувати систему нашої безпеки”.

Крім того, це призвело до появи у 2010 році так званих “харківських угод”. Документ підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Згідно з угодами, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено до 2042 року в обмін на здешевлення для України російського газу. Данілов наголосив, що угоди ратифікували надто швидко — вже за 4 дні після їх підписання.

Зауважимо, що це рішення було ухвалено в напівпорожній залі: присутніми були 238 депутатів, з них 236 проголосували  за. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ратифікацію підтримали фракція “Партії регіонів” (160 голосів “за” від 161 депутата), фракція “Блок Литвина” (20 голосів), фракція Комуністичної партії України (27 голосів). Фракція “Блок Юлії Тимошенко” дала 9 голосів, фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” — 7. Ще 14 голосів дали позафракційні депутати.

Серед тих, хто підтримав ратифікацію, були деякі чинні нардепи та олігархи. Це, зокрема, Ренат Ахметов, Андрій Деркач, Ігор Палиця, Микола Злочевський, Володимир Литвин тощо.

Представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що саме після підписання “харківських угод” у квітні 2010 року, Росія почала активно завозити модернізовану техніку на територію Криму і посилювати свої військові угруповання.

Рада нацбезпеки та оборони України доручила Службі безпеки України вивчити обставини ратифікації так званих “харківських угод”, що відкрили шлях до анексії Криму.

Теги: Законопроект, Харківські угоди, денонсация

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