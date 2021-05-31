Про це повідомляють #Букви.
У листопаді 2020 року до Верховної Ради подали законопроєкт, який передбачає внесення змін до деяких законів України, що сприятимуть зменшенню шкідливого впливу тютюну на українців (№ 4358). Документ, який позиціюється як комплексний антитютюновий законопроєкт, розробляли 14 депутатів (12 “слуг народу”, позафракційний Олесь Довгий та депутатка “Голосу” Ольга Стефанишина).
Днями втретє доопрацьований законопроєкт внесли до парламенту. Серед пропозицій депутатів — заборона тютюнових “смаколиків”.
Ініціатори проєкту закону пропонують заборонити сигарети та тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки, капсули або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах, смак або інтенсивність диму.
Згідно з опитуванням КМІС на замовлення ГО “Життя”, проведеним двома хвилями (на початку 2019 та на початку 2020 років), станом на 2020 рік в Україні курцями є близько 30% молодів (18-30 років). Значна частка курців надає перевагу саме ароматизованим тютюновим виробам.
Те ж опитування свідчить, що споживання ароматизованих цигарок жінками з 2019 по 2020 рік збільшилося вдвічі — з 20,8% до 42,9%. Серед курців-чоловіків ароматизовані сигарети вживає приблизно кожен п’ятий.
- У квітні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) запропонувало заборонити ментолові сигарети. Там вважають, що заборона зможе значно скоротити кількість молодих людей, які вже почали курити, а також збільшити кількість тих, хто приймуть рішення відмовитись від сигарет.