Про це повідомляють #Букви.

У листопаді 2020 року до Верховної Ради подали законопроєкт, який передбачає внесення змін до деяких законів України, що сприятимуть зменшенню шкідливого впливу тютюну на українців (№ 4358). Документ, який позиціюється як комплексний антитютюновий законопроєкт, розробляли 14 депутатів (12 “слуг народу”, позафракційний Олесь Довгий та депутатка “Голосу” Ольга Стефанишина).

Днями втретє доопрацьований законопроєкт внесли до парламенту. Серед пропозицій депутатів — заборона тютюнових “смаколиків”.

Ініціатори проєкту закону пропонують заборонити сигарети та тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки, капсули або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах, смак або інтенсивність диму.

Згідно з опитуванням КМІС на замовлення ГО “Життя”, проведеним двома хвилями (на початку 2019 та на початку 2020 років), станом на 2020 рік в Україні курцями є близько 30% молодів (18-30 років). Значна частка курців надає перевагу саме ароматизованим тютюновим виробам.

Те ж опитування свідчить, що споживання ароматизованих цигарок жінками з 2019 по 2020 рік збільшилося вдвічі — з 20,8% до 42,9%. Серед курців-чоловіків ароматизовані сигарети вживає приблизно кожен п’ятий.