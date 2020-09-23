На сайтах поліції Херсонської та Рівненської областей вранці 23 вересня з'явилися фейкові повідомлення. У Національній поліції заявили про несанкціоноване втручання.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація. Сайт Національної поліції України тимчасово відключений”, – йдеться у повідомлені.

На сайті поліції Херсонської області хакери розмістили новину про нібито загибель восьми “американських військових радників” на Олешківському полігоні. Про це пише місцеве видання “Мост”.

На сайті Рівненської поліції з’явилося повідомлення про нібито викид радіоактивних речовин з Рівненської АЕС та евакуацію населення:

“23 вересня в ході проведення планових антитерористичних навчань (в рамках вчення Rapid Trident-2020) на 3-му енергоблоці Рівненської АЕС відбулося короткочасне знеструмлення станції, в тому числі відмова резервних джерел електропостачання. Це призвело до викиду радіоактивних речовин (може складати до 10% від викидів при аварії на Чорнобильській АЕС) в навколишнє середовище, в тому числі витоку теплоносія першого контуру реакторної установки в річку Стир. Стурбовані такою ситуацією, Вараська міська рада прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації по всій території району та проведенні добровільної евакуації жителів 30-кілометрової зони навколо АЕС”.

У пресслужбі Рівненської АЕС спростували цю інформацію.

“У зв’язку із поширенням в Інтернеті дезінформації стосовно нештатної ситуації на Рівненській АЕС та евакуації мешканців міста-супутника, повідомляємо, що станом на 12:30 енергоблоки №№1, 2, 3 РАЕС працюють в штатному режимі та енергоблок №4 з 6 вересня перебуває у середньому планово-попереджувальному ремонті. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм”.

Наразі сайти Національної поліції, поліції Рівненщини та Херсонщини не працюють. Спеціалісти працюють над усуненням хакерської атаки.

ОНОВЛЕНО

Фейкове повідомлення з’явилося і на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Так, на сайті поліції хакери опублікували повідомлення про зґвалтування у туалеті нічного клубу 16-річної вінничанки, яке нібито скоїв американський військовий, повідомляє місцеве видання vn.20minut.ua.

“Інцидент стався 23 вересня. О 6 ранку до поліції звернувся 65-річний вінничанин та повідомив, що зґвалтували його онуку. Підозрюваного поліцейські затримали в нічному клубі “Планета MODA-BAR” по вулиці Стеценка, 75-А.

За попередньою інформацією слідства, зловмисник, скориставшись відсутністю родичів дівчини, заманив її в туалет та зґвалтував. Про це неповнолітня наважилась розповісти дідусеві і він одразу зателефонував у поліцію.

На місці події слідчо-оперативна група поліція вилучила речові докази, які свідчать про причетність затриманого до злочину. Сам зловмисник свою провину заперечує. Факт зґвалтування потерпілої дівчини підтвердили лікарі. Також у поліції підтвердили, що 30-річний підозрюваний іноземний військовий. Чоловіка затримали та помітили до ізолятора. Триває слідство”.

Прессекретарка обласної поліції Анна Олійник зазначила, що повідомлення було фейковим.