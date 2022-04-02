Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення розмов російських окупантів з рідними. Так, дружина одного з окупантів розповідає йому про знущання кадирівців над дівчинкою у Маріуполі, а інший загарбник розказав батьку, як вони їли собак.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Служба безпеки опублікувала одразу дві перехоплені розмови, які російські окупанти ведуть зі своїми рідними. В СБУ зазначають, що ці розмови – чергове “пробите дно” загарбників.

У першій частині опублікована розмова одного з окупантів зі своєю дружиною. Остання розповідала загарбнику, що дивилась відео кадирівців, які воюють у Маріуполі.

За її словами, на відео кадирівці похвалились, що “захопили 50% Маріуполя”. Також дружина окупанта розповіла, як кадирівці знімають відео розстрілу українських дітей.

“Он вони виклали відео, як один з них біжить за нею, за дівчинкою, і він прямо по її ногах стріляє. Дівчинці десь 13 років”, – розповіла вона.

Її чоловік, у відповідь, почав розповідати про свої “подвиги”. За словами окупанта, він з іншими російськими військовими побували в одному із сіл Київщини, де вкрали автомобілі мирних українців.

“Хюндайчик стоїть новенький, за***сь, ключі, все є, заводиться”, – похвалився окупант.

Також, додав загарбник, вони “понабирали собі рушниць та карабінів”.

У другій частині опубліковано перехоплену розмову іншого окупанта зі своїм батьком. Той спокійно розповідає йому про те, як вони вбивають та їдять собак. У СБУ наголосили, що це нова історія про вбивства собак (раніше, в одній із перехоплених розмов, інший окупант розповідав про вбивство алабая).

Загарбник розповідає, що з харчуванням у них все добре, а собак вони їдять, тому що “закінчились нутрії”.