Про це заявив сьогодні на брифінгу за підсумками з’їзду “Слуги народу” голова партії Олександр Корнієнко, інформують #Букви.

“Наразі в нас немає планів щодо офіційної зміни ідеології. Вона залишається центристською. Це український центризм, радикальний центризм… Він передбачає використання різних політичних інструментів у тих чи інших ситуаціях, коли це треба”, – зазначив Корнієнко.

Він додав, що партія продовжує “послідовно демонструвати” цю ідеологію.

“Відкривши ринок газу, але побачивши, що в ньому є проблеми, ми зробили тимчасове регулювання. Це класичний інструмент радикального центризму так званого. Ліберали нас звинувачують у тому, що ми закрили ринок газу. Соціалісти нас звинувачують у тому, що ми відкрили ринок газу. Але ми зробили тимчасове регулювання, “призакрили” на деякий час, розуміючи, що є проблема з тарифами й люди не мають можливості платити, і треба дати можливість платити. Це щодо ідеології”, – розповів Корнієнко.

Раніше він пояснював, що ідеологією партії “слуг” є “центризм, який заперечує політичні крайності та радикалізм”.

“Ми – патріоти та навіть націоналісти, коли мова йде про захист кордонів нашої держави. Але ми гуманісти, коли мова йде про захист прав людини жити у той спосіб, який вона обрала. Ми лібертаріанці, коли відкриваємо ринки: землі, спирту, бурштину… При цьому ми державники, коли мова йде про дотримання податкової дисципліни… Ми ліберали, коли захищаємо власність і економічну свободу людини. І при цьому ми соціалісти, коли мова йде про захист і забезпечення пенсіонерів, ветеранів – усіх, кому це необхідно. Для нас немає кінцевого шляху, щоразу ми обираємо той, який допоможе просуватися до нашої мети – побудови країни й суспільства заможних людей”, – розповідав раніше Корнієнко.