У розпорядженні редакції "Радіо Свобода" опинився перелік високопосадовців та медійників проти яких Європейська комісія планує 23 лютого ухвалити санкції. ⠀

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Окрім 351 депутата Державної думи (законодавчий орган Російської Федерації), які підтримали рішення щодо визнання “незалежності” терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР”, під обмеження Єврокомісії потраплять ще 27 фізичних та юридичних осіб. Серед компаній – це банки “Росія”, “ВЕБ.РФ” та “Промзв’язокбанк”.

Решта 24 потенційно підсанкційних росіян:

міністр оборони Росії Сергій Шойгу та ще кілька членів уряду

голова адміністрації президента Володимира Путіна Антон Вайно

представники військового командування, зокрема, командувач російського військово-морського флоту Микола Євменов

власник приватної військової компанії Євген Пригожин

голова правління банку «ВТБ банк»

головна редакторка мережі RT Маргарита Симоньян

речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова

російський телеведучий Володимир Соловйов

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого, народні депутати України проголосували за проєкт постанови №7064 “Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Санкції вводяться на 10 років.

Зазначається, що голосування депутатів російської Держдуми щодо визнання незалежності територій ОРДЛО має на меті загрозу національній безпеці України, а також її територіальної цілісності.