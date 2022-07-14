Про це Олена Зеленська повідомила у Facebook.
14 липня усі з жахом побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці.
“Читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Маленька Ліза загинула сьогодні від російської ракети. Я не буду зараз писати всі слова, які дуже хотілося б сказати тим, хто її вбив. Я напишу вам про неї”, – написала перша леді.
Вона зазначила, що познайомилась з дитиною під час запису відео до різдвяних свят, світлою, щирою, радісною дівчинкою, котра зростала в любові.
“Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера…”, – згадала ті події Зеленська.
Дівчинка мала синдром Дауна, тому про втрату та збір допомоги для її матері оголосили в організації, яка опікується дітьми з таким діагнозом.
“Ніхто не очікував що стрічка новин принесе горе в сім’ю яку ми знаємо не один рік, в сім’ю яка стала ще однією краплинкою в морі любові, якою сповнена батьківська спільнота нашої організації. Сьогодні ми з жахом думаємо про несправедливий збіг обставин, і те, що деяке зло неможливо відвернути та попередити. Вони просто вертались з розвиткового логопедичного заняття, і просто опинились не в тому місці та не в той час”, – зазначили в організації.
Про трагедію також сповістила колега постраждалої Ірина Асман, зазначивши, що мама дівчинки Ірина перебуває в реанімації.
За декілька хвилин до вибуху, Ірина опублікувала відео, як вони з донькою їдуть на заняття до логопеда, шлях пролягав через центральну частину міста, куди влучили росіяни.
Ірина займалась розвитком дитина, а на сторінці у соцмережі називала Лізу “янголом”.
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- Нагадаємо, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. Росія запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.
- На удар по Вінниці зреагував президент України Володимир Зеленський, який звинуватив РФ у відвертому тероризмі, оскільки на місці удару немає жодного військового об’єкта.
- Також заяву зробив глава МЗС Дмитро Кулеба, який наголосив, що Україна судитиме російських військових злочинців “за кожну краплю української крові та сліз” та наголосив, що РФ необхідно визнати державою-терористом.
- 15 липня у Вінниці та області оголошено днем жалоби – про це повідомила пресслужба міської ради.