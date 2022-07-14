Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що впізнала дівчинку, котра загинула від ракетного удару росіян по центру Вінниці. Нею виявилась 4-річна Ліза, котра була "щирою та радісною дитиною".

Про це Олена Зеленська повідомила у Facebook.

14 липня усі з жахом побачили фото перекинутого дитячого візочка з Вінниці.

“Читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала… Маленька Ліза загинула сьогодні від російської ракети. Я не буду зараз писати всі слова, які дуже хотілося б сказати тим, хто її вбив. Я напишу вам про неї”, – написала перша леді.

Вона зазначила, що познайомилась з дитиною під час запису відео до різдвяних свят, світлою, щирою, радісною дівчинкою, котра зростала в любові.

“Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, а й усіх інших дітей, мене, операторів і режисера…”, – згадала ті події Зеленська.

Дівчинка мала синдром Дауна, тому про втрату та збір допомоги для її матері оголосили в організації, яка опікується дітьми з таким діагнозом.

“Ніхто не очікував що стрічка новин принесе горе в сім’ю яку ми знаємо не один рік, в сім’ю яка стала ще однією краплинкою в морі любові, якою сповнена батьківська спільнота нашої організації. Сьогодні ми з жахом думаємо про несправедливий збіг обставин, і те, що деяке зло неможливо відвернути та попередити. Вони просто вертались з розвиткового логопедичного заняття, і просто опинились не в тому місці та не в той час”, – зазначили в організації.

Про трагедію також сповістила колега постраждалої Ірина Асман, зазначивши, що мама дівчинки Ірина перебуває в реанімації.

За декілька хвилин до вибуху, Ірина опублікувала відео, як вони з донькою їдуть на заняття до логопеда, шлях пролягав через центральну частину міста, куди влучили росіяни.

Ірина займалась розвитком дитина, а на сторінці у соцмережі називала Лізу “янголом”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Я мама янгола💕 (@l.i.z.i.love)