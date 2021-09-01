Сьогодні, 1 вересня, в Україні розпочався новий навчальний рік. Політики масово вітають школярів та їх батьків, а також вчителів з Днем знань.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 1 вересня – радісний і важливий день, тому що час повертатися до навчання.

“Багато людей ще не зовсім відчувають, які фундаментальні зміни у глобальному світі можливі вже найближчими десятиліттями. Нові технології, економічні процеси, соціальні відносини – все розвивається дуже стрімко й створює раніше небачені виклики для держав, бізнесу та успіху кожної людини. Щоб адаптуватися до такої трансформації, треба не просто здобути певні знання й компетенції, а зробити досконалим власне вміння навчатися й завжди шукати нові знання, не зупинятися. […]

Але ключове – це мотивація. Її неможливо забезпечити рішенням будь-якої посадової особи чи реалізацією будь-якої реформи. Мотивація навчати й навчатися – це завжди найбільша інвестиція у фаховість людини. Тож саме цього й хочеться побажати сьогодні кожному. Не імітуйте навчання, будьте відкритими для нового та шукайте для себе тим більше освіти, чим більше успіху хочете досягти в житті“, – наголосив він.

П’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зазначив, що він радий, що школярі молодших класів День знань зустрічають у Новій українській школі, яка дає знання європейського рівня.

“Щиро вітаю учнів та студентів, вчителів та викладачів, усіх освітян з початком нового навчального року. Радію, що школярі 1-4 класів День знань зустрічають у Новій українській школі, яка дає знання європейського рівня. Де маленьких українців навчають не зубрити, а думати, бути креативними. Де є місце для дітей з особливими освітніми потребами. Де вчитель — передусім друг, який допомагає розвинути творчий потенціал. Саме про таку українську школу ми мріяли, розпочинаючи освітню реформу. Цим ми закладали кардинальні зміни в усій країні“, – зазначив він.

Порошенко додав, що на жаль, як і багато інших починань його команди, Нова українська школа нині переживає не найкращі часи. Реформа фактично зупинена попри опір викладачів та батьків.

Він також привітав зі вступом чи початком нового семестру українських студентів.

“Ви зробили правильний вибір, обравши українські виші, які завдяки університетській автономії, переконаний, увійдуть до кола найавторитетніших закладів освіти Європи і світу. Сподіваюся, надалі ви оберете реалізувати свій потенціал в Україні. Знаю, цей день для вас сповнений радісного передчуття. Можливо, ви маєте сумніви: чи все вдасться? Будьте оптимістами: все у вас обов’язково вийде! Знаю, що саме ви — креативне, розумне, творче покоління, що сповідує європейські цінності, зробите Україну сильною країною щасливих людей. Уперед до нових звершень!“ – резюмував він.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков побажав учням та студентам у новому навчальному році підкорити чергові вершини і досягти омріяної мети.

“З Днем знань! Бажаю учням та студентам у новому навчальному році підкорити чергові вершини і досягти омріяної мети. Переконаний, здібності та наполеглива праця українських школярів та студентів – велика цінність держави і те, що сприятиме її розвитку. Окремо хочу привітати зі святом всіх педагогів. Дякую вам за роботу, яку ви щодня виконуєте всупереч будь-яким труднощам. Ви формуєте не просто світогляд наших дітей, ви творите майбутнє нашої країни. Сил вам для нових звершень, натхнення та перемог“, – зазначив він.

Перша леді України Олена Зеленська побажала школярам та студентам успіху та продуктивного року, а батькам мудрості й витримки.

“Сьогодні важливий день – початок нового навчального року. Для когось це бентежний перший клас, а для когось – відповідальний період, час підготовки до вступу у виш. Усім без винятку хочу побажати успіху та продуктивного року. Школярі, пам’ятайте, що це один із найважливіших періодів, коли ви інвестуєте у власне майбутнє. Батьки, мудрості й витримки нам! Тримаймося! З Днем знань!“ – наголосила вона.

Народна депутатка Верховної Ради, лідерка Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що сподівається, що бодай цього навчального року в українських школах і гімназіях, коледжах та університетах буде все добре.

“Бо маємо вчитися, а не хворіти! Хай так буде! Я від усього серця дякую вчителям, викладачам, педагогам, вихователям, які з честю пройшли всі випробування і зуміли давати знання дітям в умовах, далеких від ідеальних.

1 вересня – це не просто ще одна осінь, не просто “школа“. Це новий етап в житті, в самоствердженні, це новий досвід, нові знання, нові друзі. Хай вони приносять всім нам радість, щастя, нові світлі мрії. Ті мрії, що неодмінно збудуться. І ще, пам’ятайте найважливіше: якось, одного дня, весна все одно переможе! Будьте всі здорові! Удачі!“ – додала вона.

Народний депутат “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко наголосив, що освіта – єдиний шлях до перемоги.

“З днем знань! І учнів, і студентів, і батьків, і колег-освітян! Освіта – єдиний шлях до перемоги. Не просто знати, а й уміти відрізнити правду від брехні, а реальність – від солодких заманливих співів. Нехай приростають в Україні Знання!“ – написав він.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав подякувати за можливість навчатися і реалізовувати всі таланти.

“Дорогі учні, студенти, батьки, вчителі! Сьогодні в молитві подякуймо Господу за можливість навчатися і реалізовувати всі дані Богом таланти, розвивати їх, використовуючи на благо собі й іншим. Попросімо у Господа сил і благословіння стати на добрий шлях навчання, аби пройти його з мудрістю та витримкою, постійно зростаючи духовно, морально, інтелектуально, фізично. Як сьогодні всі навчальні заклади гостинно відкривають перед вами двері, так і ви відкрийте свої душі, серця і розум для навчання“, – зазначив він.