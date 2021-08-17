Сьогодні зранку на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили декорації для святкової постановки. Декорації відображали радянську епоху. Проте інсталяція не простояла навіть і пів дня - її зруйнували, а рештки прибрали.

#Букви розповідають, як усе відбувалося.

Обурення у киян та у користувачів соцмереж викликало те, що організатори цією інсталяцією затулили портрети героїв Небесної Сотні, яких вбили під час Революції Гідності у 2013-14 рр.

Серед декорацій були вуличні автомати для газованої води, дитяча машинка, холодильник для морозива, яке продавали на вулицях. Хоча користувачі зазначили, що в радянські часи холодильник був зовсім не такий.

Встановили також імітації квартир із “совковим” ремонтом і меблями.

Фото: #Букви

Фото: Богдан Кутєпов

У соцмережах люди обурювалися таким діям, не розуміючи за чим із Радянського Союзу можна так сумувати:

“За чим вони сумують? За ГУЛАГом і морозивом за три копійки?”

Одним із перших на “совкову” декорації звернув увагу ветеран російсько-української війни, депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський. Його так само обурив факт, що предметами радянського побуту закрили портрети героїв Майдану.

Крім депутата біля декорацій зібралися небайдужі кияни.

Проте дуже швидко до меморіалу прибуло підкріплення поліції. За словами Олександра Погребиського, таким чином “поліція хоче захиститись від депутата Київради та декількох активістів”.

Фото: Олександр Погребиський

Згодом приїхала слідчо-оперативна група і депутат написав заяву, щодо законності встановлення інсталяції.

Мер Києва Віталій Кличко також відреагував. Він запевнив, що міська влада Києва не видавала дозволу на встановлення декорацій у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної сотні.

“Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси… Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачено тільки покладання квітів”, – зазначив міський голова.

За його словами, організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента України.

Крім того, Віталій Кличко вирішив особисто прийти на вул. Інститутську і побачити декорації.

“95 Квартал” не дозволимо влаштовувати. На цьому місці загинули патріоти”, – заявив Кличко, який так само брав участь у подіях на Майдані.

На Інститутську почали сходитися і невідомі патріоти.

Саме ці хлопці знесли радянські декорації на Алеї Небесної Сотні.

Фото: #Букви

Відео, як зносили декорації:

На Алеї Героїв Небесної Сотні люди намагаються повалити декорації з радянським інтер'єром pic.twitter.com/k7tStlAfni — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

У Національному Музеї Революції Гідності заявили, що про облаштування інсталяції в радянському стилі на Алеї Небесної Сотні їх попереджали, але не уточнили, якою вона буде.

Водночас адміністрація музею попередила організаторів про недопустимість внесення будь-яких змін в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом генерального прокурора.

“Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно. На короткій зустрічі з організаторами заходів представників Музею повідомили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів трипілля до сьогодення”, – йдеться у заяві.

Столичні правоохоронці заявили, що не знають, чи мала інсталяція усі необхідні дозвільні документи.

“Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на встановлення конструкції. Після закінчення перевірки події буде надано правову кваліфікацію”, – заявили у поліції.

Варто зазначити, що під час того, як невідомі патріоти самотужки зносили декорації, на вулицю Інститутську прибуло підкріплення сил поліції спецпризначення.

Правоохоронці почали силою затримувати та товкти тих, хто прийшов зносити декорації.

Користувачі соцмереж описали це, як ефект дежавю, коли “Беркут” бив та вбивав людей у центрі столиці під час Революції Гідності.

Фото: #Букви

На кадрах відео нижче можна побачити, як поліціянти, не ховаючись від камер ЗМІ, душать та б’ють по голові затриманого хлопця.

З’явилось відео побиття поліціянтами одного з затриманих після демонтажу радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні.@MVS_UA, @NPU_GOV_UA, це вже реформи, чи ще потрібно зачекати? 📹: Олександр Коломієць | Facebook pic.twitter.com/3lIgYIyr7O — Букви (@Bykvu) August 17, 2021

Режисер Володимир Лодзінський, який відповідальний за декорації, пояснив, що ідея інсталяції полягає у тому, щоб показали шлях становлення української нації з трипільської доби до сьогодення. Радянська доба є частиною цієї ідеї.

“Тут замальовки – історичні моменти, з яких ми переходимо від трипілля до… Починаючи з самого початку нашої історії, ми закінчуємо сьогоденням і переходимо на нашу частину – наш парад”, – заявив режисер.

Щодо радянських атрибутів, зокрема, серванту та автоматів з газовою водою, режисер-постановник, який не назвав свого імені, зазначив:

“Воно було, але ніхто з симпатією до цього відноситься. Ми так подаємо цю історію. Так, це було”.

Наразі ось так виглядає Алея Небесної Сотні.

Матеріал доповнюється…