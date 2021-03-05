Радниця американського президента Джо Байдена з кліматичних питань Джина Маккарті заявила, що відновлення національної економіки після пандемії коронавірусу надає можливість більше інвестувати задля прискореного переходу на чисту енергетику.

Про це вона сказала під час виступу в рамках віртуальної енергетичної конференції CERAWeek.

Вона пояснила, що планування федеральних витрат на боротьбу з кліматичними змінами раніше не можна було збільшити. Але тепер, в умовах нової економічної системи планування витрат й інвестицій, зробити це реально.

“Це рідкісна можливість змінити економіку нашої країни й повернути собі ланцюжок постачання і робочі місця, якими ми поступилися іншим країнам”, – сказала чиновниця.

Вона зробила акцент на тому, що можливості для інвестицій такого роду дала саме пандемія. При цьому, Маккарті зазначила, що необхідно скористатися таким шансом, адже ніхто не зацікавлений в повторенні загальнонаціональних локдаунів.

“Ми говоримо з автомобільними компаніями про електромобілі, про те, як ми можемо почати вливати інвестиції користуючись з наших бюджетів і закупівель”, – зазначила чиновниця.

За словами радниці Байдена, перехід на чисту енергетику в США вже стартував, а інвестиції допоможуть значно прискорити цей процес. Так, у Міністерств енергетики й транспорту вже є ресурси, які можна залучити, щоб “дати імпульс для нових ідей і нових технологій”.

Серед перспективних галузей, робота яких може стартувати найближчим часом, Маккарті назвала виробництво батарей, зберігання енергії, зелений водень, зберігання вуглецю.

“Ми будемо шукати можливості для високооплачуваної роботи в області чистої енергії та просувати їх. Не тільки через федеральні закупівлі, а й через безліч інших проектів”, – пояснила вона.