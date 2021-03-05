Про це вона сказала під час виступу в рамках віртуальної енергетичної конференції CERAWeek.
Вона пояснила, що планування федеральних витрат на боротьбу з кліматичними змінами раніше не можна було збільшити. Але тепер, в умовах нової економічної системи планування витрат й інвестицій, зробити це реально.
“Це рідкісна можливість змінити економіку нашої країни й повернути собі ланцюжок постачання і робочі місця, якими ми поступилися іншим країнам”, – сказала чиновниця.
Вона зробила акцент на тому, що можливості для інвестицій такого роду дала саме пандемія. При цьому, Маккарті зазначила, що необхідно скористатися таким шансом, адже ніхто не зацікавлений в повторенні загальнонаціональних локдаунів.
“Ми говоримо з автомобільними компаніями про електромобілі, про те, як ми можемо почати вливати інвестиції користуючись з наших бюджетів і закупівель”, – зазначила чиновниця.
За словами радниці Байдена, перехід на чисту енергетику в США вже стартував, а інвестиції допоможуть значно прискорити цей процес. Так, у Міністерств енергетики й транспорту вже є ресурси, які можна залучити, щоб “дати імпульс для нових ідей і нових технологій”.
Серед перспективних галузей, робота яких може стартувати найближчим часом, Маккарті назвала виробництво батарей, зберігання енергії, зелений водень, зберігання вуглецю.
“Ми будемо шукати можливості для високооплачуваної роботи в області чистої енергії та просувати їх. Не тільки через федеральні закупівлі, а й через безліч інших проектів”, – пояснила вона.
- Викиди вуглекислого газу на планеті у 2020 році скоротилися на рекордні 7%. Досягти такого показника вдалося за допомогою загальнонаціональних локдаунів, коли не працювали підприємства, а рух різних видів транспорту було максимально знижено.