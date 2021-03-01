Відповідний пост вона написала у Facebook, повідомляє Главком.

“Все не склалося із самого початку. Сатісфаєр (надалі буду кликати його на ім’я) (мова про вібратор – ред.) видав дві вібрації, підморгнув червоним маячком і більше не подавав ознак життя. Сказати, що він зіпсував мені наш перший раз з ним – нічого не сказати. Ну, розряджений, подумала я і відправила його на зарядку. Але вона його не оживила”, – йдеться в повідомленні.

У пості зазначено, що щогодини Анжела разом з хлопцем “перевіряли пульс сатісфаєра, зітхали і сподівалися на краще”. Жінка зателефонувала в секс-шоп і попросила інструкцію, адже раптом на вібраторі була секретна комбінація.

У магазині, де купили вібратор, порадили звернутися в сервісний центр.

“Доля сатісфаєра невідома поки. Він лежить десь в сервісі, так і не сходив зі мною на жодне побачення. Але я сподіваюся, вірю і чекаю, що його приведуть до тями або дадуть мені нового, тому що в останні два тижні я думала тільки про презентації, про те, що я виходжу на роботу з відпустки, і про нього. Отже, дорогі мої, мораль історії така: купуйте вібратори в нормальних магазинах інакше оргазмів вам не бачити, як мені”, – зазначено в пості.

Нагадаємо, блогерка Анжела Єременко, відома під псевдонімом Bad mama, стала помічницею голови Центральної виборчої комісії. Про це вона повідомила своїм підписникам.

“Я ніколи не працювала в державних установах і для мене це приємний виклик. Бо я люблю цю країну і якщо можу якось повпливати на процеси – я це зроблю. Потрапила я сюди випадково, але, знову ж таки, завдяки блогу Bad mama. Все таки, в житті цей блог став моїм головним соціальним ліфтом. Плюс я маю диплом політолога! В мої обов’язки входить комунікація, робота над брендом ЦВК та подальші зміни в цьому напрямку”, – написала Єременко в своєму Instagram.