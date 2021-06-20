Про це він сказав в етері телеканала FoxNews.
Салліван наголосив, що у звітності щодо військової допомоги Україні була плутанина.
За його словами, США виділили на допомогу Україні цьогоріч 275 мільйонів доларів. Водночас коли Росія почала стягувати свої війська до українського кордону наприкінці березня, США виділили додаткові 100 мільйонів доларів допомоги Україні.
“Додаткові 100 мільйонів доларів були непередбачуваним пакетом на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Це гроші, які виділялися зверху обіцяних 275 мільйонів доларів”, — пояснив Салліван.
Оскільки російські війська відступили, то США заморозили цей пакет допомоги у разі агресивних дій щодо України з боку РФ у майбутньому, зазначив радник Байдена.
“Ідея про те, що ми затримали будь-яку допомогу в галузі безпеки для України, — просто дурниця. Джо Байден зберіг свою прихильність суверенітету та територіальній цілісності України, надіславши їм безпекову допомогу у повному затвердженому розмірі”, — додав Салліван, нагадавши, що за тиждень до зустрічі Байдена з Путіним США виділили для України військову допомогу у 150 мільйонів доларів.
Напередодні ЗМІ повідомили, що у Білому домі ухвалили рішення тимчасово зупинити процес надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів. У цьому ж пакеті нібито була летальна зброя.
Нагадаємо, що 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).
- На початку березня Департамент оборони Сполучених Штатів Америки анонсував нову програму допомоги Україні у сфері безпеки в розмірі 125 млн доларів.
- Водночас у квітні президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.
- 20 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
- У квітні комітет із закордонних справ Сенату США одностайно підтримав двопартійний законопроєкт “Про партнерство з Україною у сфері безпеки” (Ukraine Security Partnership Act), який передбачає збільшення військової допомоги Україні.
- 16 травня Україна передала США список найбільш екстрених потреб Збройних сил та заявила, що розраховує на отримання допомоги.