У Білому домі підтвердили, що США заморозили військову допомогу Україні в розмірі 100 млн доларів. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван пояснив, це була додаткова допомога, якщо Росія продовжить становити безпосередню загрозу Україні.

Про це він сказав в етері телеканала FoxNews.

Салліван наголосив, що у звітності щодо військової допомоги Україні була плутанина.

За його словами, США виділили на допомогу Україні цьогоріч 275 мільйонів доларів. Водночас коли Росія почала стягувати свої війська до українського кордону наприкінці березня, США виділили додаткові 100 мільйонів доларів допомоги Україні.

“Додаткові 100 мільйонів доларів були непередбачуваним пакетом на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Це гроші, які виділялися зверху обіцяних 275 мільйонів доларів”, — пояснив Салліван.

Оскільки російські війська відступили, то США заморозили цей пакет допомоги у разі агресивних дій щодо України з боку РФ у майбутньому, зазначив радник Байдена.

“Ідея про те, що ми затримали будь-яку допомогу в галузі безпеки для України, — просто дурниця. Джо Байден зберіг свою прихильність суверенітету та територіальній цілісності України, надіславши їм безпекову допомогу у повному затвердженому розмірі”, — додав Салліван, нагадавши, що за тиждень до зустрічі Байдена з Путіним США виділили для України військову допомогу у 150 мільйонів доларів.

Напередодні ЗМІ повідомили, що у Білому домі ухвалили рішення тимчасово зупинити процес надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів. У цьому ж пакеті нібито була летальна зброя.

Нагадаємо, що 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).