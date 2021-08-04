Радник Байдена з нацбезпеки сповістив союзників по НАТО про візит Зеленського до США

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з послами країн Бухарестської дев'ятки, під час якої сповістив їм про візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона (США).

Про це повідомили на сайті Білого дому.

“Пан Салліван поінформував послів щодо нашого підходу до енергетичної безпеки Центральної Європи, включно з заходами адміністрації Байдена щодо ризиків, пов’язаних із трубопроводом “Північний потік-2”. Він також прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського, обговорив спільні занепокоєння щодо Білорусі, та надав інформацію щодо контактів США з Росією “, – йдеться у заяві.

Варто зазначити, що Бухарестська дев’ятка охоплює Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину.

Наразі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак вже прибули до Вашингтона для підготовки візиту президента, який заплановано на 30 серпня.

21 липня стало відомо, коли відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує “змістовної й плідної зустрічі”, пресслужба Офісу президента.