ЗеПорушення

53

Всього порушень

1

Днів без порушень

05 серпня

00:56 Радник Байдена з нацбезпеки сповістив союзників по НАТО про візит Зеленського до США
00:29 59% жителів Нью-Йорка підтримують відставку губернатора після звинувачень у сексуальних домаганнях

04 серпня

23:51 Amazon пропонує клієнтам по $10 за відбиток долоні
23:46 Кабмін схвалив Стратегію енергетичної безпеки України: що передбачає документ
23:36 Олімпіада в Токіо: Україна впевнено підіймається у медальному заліку
23:20 Американці готові отримувати нижчу зарплатню, але працювати з дому: опитування
22:44 Бракує коштів: Кабмін відтермінував впровадження зв’язку 5G в Україні
21:42 У США ввели новий мораторій на виселення з орендованого житла
21:35 Кабмін передав в управління «Нафтогазу» шість державних ТЕЦ
21:25 Стрілянина біля Пентагону: було вбито офіцера та підозрюваного
21:17 Суд розблокував припис НАЗК: агентство знову вимагає звільнення Вітренка
20:58 Байден не припинить виведення американських військ з Афганістану, попри наступ Талібану
20:27 В США 97% випадків зараження коронавірусом викликані штамом Delta
20:19 ВООЗ закликає країни поки відмовитись від введення третьої дози COVID-вакцини
20:01 Ріанна стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі
19:56 Тоні Беннетт і Леді Гага назвали дату виходу свого нового альбому «Love for Sale»
19:44 Шмигаль анонсував випуск держоблігацій на 20 млрд грн для іпотечних програм
19:30 Королівська родина публічно привітала Меган Маркл з 40-річчям
19:27 Судді Верховного суду винесли догану за тривалий розгляд справи Гонгадзе
19:10 Радника експрезидента Франції розкритикували за заяву, яку він ніколи не робив
19:05 Американських прикордонників зобов’язали носити натільні камери
18:50 Пару з США, яка направила зброю на протестувальників BLM, помилували
18:33 Аліна Гросу показала розваги з дельфінами, але фоловери її розкритикували
18:12 Стиліст розповів, скільки часу йшло на перевтілення Лілі Джеймс у Памелу Андерсон
17:49 У США екіпаж авіакомпанії примотав скотчем пасажира через бійку: відео
17:36 У Малі внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули понад 40 осіб
17:03 Барак Обама відмовився від святкування 60-річчя через зростання у США числа випадків COVID-19
16:57 Талібан взяв на себе відповідальність за вибух біля резиденції міністра оборони Афганістану
16:00 «е-Підприємець»: Кабмін вирішив спростити відкриття малого бізнесу за допомогою «Дії»

Радник Байдена з нацбезпеки сповістив союзників по НАТО про візит Зеленського до США

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з послами країн Бухарестської дев'ятки, під час якої сповістив їм про візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона (США).

Четвер, 5 серпня 2021, 00:56

Про це повідомили на сайті Білого дому.

“Пан Салліван поінформував послів щодо нашого підходу до енергетичної безпеки Центральної Європи, включно з заходами адміністрації Байдена щодо ризиків, пов’язаних із трубопроводом “Північний потік-2”. Він також прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського, обговорив спільні занепокоєння щодо Білорусі, та надав інформацію щодо контактів США з Росією “, – йдеться у заяві.

Варто зазначити, що Бухарестська дев’ятка охоплює Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину.

Наразі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак вже прибули до Вашингтона для підготовки візиту президента, який заплановано на 30 серпня.

21 липня стало відомо, коли відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує “змістовної й плідної зустрічі”, пресслужба Офісу президента.

Теги: Володимир Зеленський, Джо Байден, Вашингтон

Читати #Букви у Telegram і у Facebook