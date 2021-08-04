Радник Байдена з нацбезпеки сповістив союзників по НАТО про візит Зеленського до США

Про це повідомили на сайті Білого дому.
“Пан Салліван поінформував послів щодо нашого підходу до енергетичної безпеки Центральної Європи, включно з заходами адміністрації Байдена щодо ризиків, пов’язаних із трубопроводом “Північний потік-2”. Він також прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського, обговорив спільні занепокоєння щодо Білорусі, та надав інформацію щодо контактів США з Росією “, – йдеться у заяві.
Варто зазначити, що Бухарестська дев’ятка охоплює Болгарію, Чехію, Естонію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину.
Наразі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак вже прибули до Вашингтона для підготовки візиту президента, який заплановано на 30 серпня.
21 липня стало відомо, коли відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.
“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.
Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує “змістовної й плідної зустрічі”, пресслужба Офісу президента.
- Нагадаємо, ще в червні очікувалося, що зустріч відбудеться в кінці липня. В середині липня повідомляли, що візит Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату не було узгоджено.
- 24 червня в етері програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1” Зеленський розповів про наміри порушити теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ під час зустрічі з американським лідером.
- Перша розмова Байдена та Зеленського відбулася за 2,5 місяці після інавгурації американського президента. 2 квітня під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму. 7 червня відбулася друга розмова між президентами. Українського лідера було запрошено до Вашингтону в липні. Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили. П’ятий президент та лідер “ЄС” Петро Порошенко передав листа Джо Байдену, в якому попросив його зустрітись із Володимиром Зеленським перед можливою зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним. Також про допомогу в організації перемовин між президента Порошенко просив американських сенаторів. Однак цього не відбулося.