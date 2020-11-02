Про це повідомляє телеканал CNN.

Атлас заявив, що не знав, що телеканал RT зареєстрований як іноземний агент.

“Я шкодую про те, що дав інтерв’ю, і прошу вибачення за те, що дозволив мною скористатися. Я особливо прошу вибачення у спільноти національної безпеки, яка докладає всіх зусиль, щоб нас захистити”, – додав чиновник.

RT належить російському державному інформаційному агентству “РИА Новости”, а дочірня компанія RT America зареєстрована в Міністерстві юстиції США в якості агента уряду Росії. Кремль використовує RT для поширення англомовної пропаганди серед американської аудиторії і був частиною російського втручання у вибори в 2016 році, згідно зі звітом Управління національної розвідки США.

У своїй заявці на реєстрацію в якості іноземного агента продюсерська компанія RT в США заявила, що її роль полягає в тому, щоб “інформувати, а не впливати”, і “не націлені в першу чергу на користь будь-якого іноземного уряду чи політичної партії “.

У неділю представник Білого дому повідомив CNN, що Атлас не отримував дозволу від адміністрації Трампа на інтерв’ю RT. У RT повідомив, що інтерв’ю проводилося на території Білого дому.

У 27-хвилинному інтерв’ю в суботу Атлас зробив ряд сумнівних заяв. Він невірно представив ефективність масок, припустив, що локдауни вбивають людей, і не схвалив тестування безсимптомних людей. Він також відхилив прогнози Інституту показників і оцінки здоров’я при Медичній школі Вашингтонського університету, який прогнозує 399 000 смертей від коронавірусу в США до 1 лютого за поточних умов.

Варто зазначити, що Атлас – радіолог, який не має досвіду в області інфекційних захворювань або епідеміології.

У жовтні Twitter видалив твіт Атласа, який намагався підірвати важливість носіння маски для обличчя, так як твіт порушував Політику введення в оману інформації про COVID-19.

В твіті говорилося: “Маски працюють? НІ”.

Він також закликав чиновників обмежити тестування на COVID-19 в основному людьми з симптомами.

Трамп покладався на Атласу в питаннях боротьби з коронавірусів. Але доктор Ентоні Фаучи, провідний експерт країни з інфекційних захворювань, розкритикував Атласу за відсутність у нього досвіду.

“Він розумний хлопець, який говорить про речі, в яких, як я вважаю, у нього немає ніякого реального розуміння, знань або досвіду”, – сказав Фаучи для Washington Post.