Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович оприлюднив версію окупантів про загибель українського військовослужбовця на Донбасі. Інцидент він пояснив "технічною помилкою".

Про це поінформували в пресслужбі ТКГ.

Так, напередодні на офіційній Facebook-сторінці ТКГ з’явилося повідомлення, що окупанти повернули тіло українського воїна, який загинув 14 грудня.

У початковій версії повідомлення говорилося, що “українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, за попередніми даними, 14.12.20, перебуваючи у стані сп’яніння, здійснив самовільний перехід на бік противника (без зброї), та помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації”.

За деякий час повідомлення скоригували. Фрази про “самовільний перехід на бік противника (без зброї)” і смерть “від алкогольної або наркотичної інтоксикації” з нього зникли.

У відредагованому повідомленні йдеться, що “українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, 14.12.20 за невстановлених обставин, потрапив на тимчасово непідконтрольну територію”. Також наголошується, що причини смерті воїна “встановить слідство”.

Арестович сьогодні перепросив за інцидент. Він пояснив, що помилково опублікував версію російських окупантів.

“Прошу вибачення за дезінформацію суспільства. Вчора на сторінці делегації було оприлюднено повідомлення про повернення українській стороні тіла одного з наших військовослужбовців, який за невідомих поки обставин опинився на тимчасово непідконтрольній уряду України території та загинув там… Дане повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку несу я особисто! Сплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ й фактично оприлюднив версію окупантів… Приношу свої офіційні вибачення шановним ЗМІ та українському суспільству”, – йдеться в заяві Арестовича.