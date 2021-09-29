Маврикій Калугін, який у червні став радником голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, тепер увійшов до складу правління компанії, як фахівець з видобутку нафти та газу.

Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.

Зазначається, що Калугін має профільну освіту та 25-річний міжнародний досвід роботи у цій галузі.

До приходу в НАК “Нафтогаз України” Маврікій Калугін протягом п’яти років працював у ПАТ “Укрнафта” на посадах радника голови правління, заступника голови правління, виконавчого віце-президента з видобутку та переробки.

“Нові підходи, запропоновані паном Калугіним, допомогли “Укрнафті” стабілізувати видобуток вуглеводнів попри невеликі обсяги інвестиційної програми”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Маврикій Калугін займав керівні посади в таких компаніях, як Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Occidental Petroleum, ConocoPhillips та ARCO.

23 липня повідомлялося про призначення Калугіна радником голови правління “Нафтогаз України”.