Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”.
Зазначається, що Калугін має профільну освіту та 25-річний міжнародний досвід роботи у цій галузі.
До приходу в НАК “Нафтогаз України” Маврікій Калугін протягом п’яти років працював у ПАТ “Укрнафта” на посадах радника голови правління, заступника голови правління, виконавчого віце-президента з видобутку та переробки.
“Нові підходи, запропоновані паном Калугіним, допомогли “Укрнафті” стабілізувати видобуток вуглеводнів попри невеликі обсяги інвестиційної програми”, – йдеться у повідомленні.
Раніше Маврикій Калугін займав керівні посади в таких компаніях, як Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Occidental Petroleum, ConocoPhillips та ARCO.
23 липня повідомлялося про призначення Калугіна радником голови правління “Нафтогаз України”.
- 21 вересня повідомлялося, що головний виконавчий директор “Нафтогазу” Отто Ватерландер має намір піти з компанії.