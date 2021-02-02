На це звернув увагу журналіст Юрій Бутусов.
“Дятли, які сьогодні кричать, що” Зеленський неправильно хоче в НАТО “. Ви вже забули, як вчора кричали, що він -” ватник і хоче в РФ “? Щури помийні”, – написав Арестович у Facebook.
Бутусов на це запостив скріншот публікації Арестовича за 7 серпня 2019 року, де той називав Зеленського “ватником”.
“Щури помийні? Прямо так і називати? А це буде правильна стратегічна комунікація?” – запитав Бутусов.
Сам Арестович поки ніяк це не коментував.
- Напередодні, 1 лютого, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО.