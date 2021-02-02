Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович назвав "дятлами" і "щурами" тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО в недавньому інтерв'ю програмі Axios каналу HBO. Йому нагадали його власні слова, де він називає президента ватником.

На це звернув увагу журналіст Юрій Бутусов.

“Дятли, які сьогодні кричать, що” Зеленський неправильно хоче в НАТО “. Ви вже забули, як вчора кричали, що він -” ватник і хоче в РФ “? Щури помийні”, – написав Арестович у Facebook.

Бутусов на це запостив скріншот публікації Арестовича за 7 серпня 2019 року, де той називав Зеленського “ватником”.

“Щури помийні? Прямо так і називати? А це буде правильна стратегічна комунікація?” – запитав Бутусов.

Сам Арестович поки ніяк це не коментував.