Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У День вишиванки український бренд ETNODIM викликав хвилю обурення в Мережі, опублікувавши фотографію Зеленських у вишиванках.

Представники бренду в соціальних мережах звернули увагу на те, що Зеленські опублікували фото в їх вишиванках і поділилися ним на своїй сторінці. За кілька годин публікації бренду зібрала близько 1,5 тисяч коментарів і 1,5 сотні репостів. Більша частина коментарів – негативні.

Користувачі висловили невдоволення з приводу того, що перша леді одягнена не в вишиванку, а в “розмальовку”. Багато також заявили, що це фото – зовсім не привід для гордості. А кілька десятків користувачів заявили, що після цієї публікації планують більше не купувати продукцію ETNODIM.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заступився за бренд і назвав “схибленими і відмороженими” українців, які його критикують.

“Хороводи … відморожених. Черговий приголомшливий кейс. Про остаточно звихнувшуся частину країни. Про псевдопатріотичний чад агресивної “секти вчорашнього дня”. Про справжнісінький “молот відьом”, коли бажаючих розкласти багаття, щоб палити “інакомислячих” вже не тримають рамки сучасної моралі. Про легендарну вже вишиванку, заради якої можна влаштувати маленьку внутрішню “війнушку”. Про ETNODIM, насправді приголомшливо успішний бізнес, який потрапив в безглузді ситуацію. Втім, а хіба у нас в останні роки бувають якісь інші ситуації?”, – написав Подоляк.

На його думку, бренд ETNODIM опублікував “символічний знімок” подружжя Зеленських “у вишиванках українського виробника в День цих самих вишиванок”.

“Президентське подружжя в вишиванках українського виробника в День цих самих вишиванок. Багато в чому символічний знімок. ETNODIM публікує фото у себе на сторінці. Їхня продукція, їх клієнти. І? А чого можна було очікувати в співтоваристві з сильно викривленою мораллю? Правильно. Тільки справжнісінький шквал хелловінського кошмару, багатоповерхових брутальних образ, витонченої нелюдською ненависті і децибельного зубовного скреготу. Коротше, всього того, що, здавалося б, повинно було безповоротно померти разом з похмурою “президентською п’ятирічкою Петра Олексійовича”. Тією самою, де ненависть стала єдиною характеристикою нашого суспільства”, – додав радник голови ОПУ.

За його словами, він прекрасно розуміє, що подібні масові соціо-хвороби відразу не йдуть. Подоляк також зазначив, “що склеїти країну не виходить”.

“Що легендарні 10 % невмєняшек, що зайняли своєю ненаситною істерикою 80 % медійки, що не виправити. Вони і як раніше хочуть, щоб час зупинився. А краще, щоб повернувся назад. Туди – де знову скіпи, “кругом вороги”, “Вишневі садочки”, обов’язковий Томос, гімни по сто п’ятнадцять разів на дню і масові примусові “будівництва собачих будок” для тих, хто адекватний. Зараз – навіть гірше. Провалявшись рік в ненависті, накручуючи один одного до нестями, народ готовий просто рвати державу – будь-яким способом. Тільки щоб не програти остаточно. Чи не втратити шанс на повтор епохи темряви…”- резюмував він.