Про це Подоляк написав на своїй сторінці в Facebook.

“У випадку з тривалою кризою в Конституційному суді йдеться виключно про “людей і виродків”. Ось прямо так, конкретно і по прізвищах. Яскрава червона лінія досить чітко відокремила одних від інших. Люди намагаються довести, що час змінився і що домовленостей треба дотримуватися. Виродки ж хочуть відновлення всіх своїх вчорашніх “плюшок” в повному обсязі. І плювати вони при цьому хотіли на інтереси суспільства, наші відносини з зовнішніми партнерами, взяті на себе зобов’язання, можливі повторні революції, які точно доб’ють державу. Головне – смачно і ситно пожерти. І при цьому звинуватити в своєму їдлі когось іншого… ” – йдеться в повідомленні.

За словами радника Єрмака, в сьогоднішній конституційній кризі є все: “великі гроші, політичні доцільності (це коли “суддя” КС Сас викладає в публічний доступ Проєкт рішення по землі до слухань), класичні змови, особисті забаганки, посередники східних “друзів”, обов’язкове лицемірство вчорашніх відставників, які свого часу наприймали потворних законів – з дірками, лазівками, закладками для себе коханих”.

Подоляк зазначив, що Зеленський публічно позначає всього три ключові пункти.

“По-перше, не можна відкочувати назад те, що оплачено вже суспільством. Те, що є наслідком нового Суспільного договору. Розумію, що у нас прийнято “розводити”. Але не у випадку з цим президентом. Саме тому він пропонує політико-правове рішення. Обнулити тих, хто нахабно обнулив громадський консенсус… По-друге, виродки – це завжди виродки. Незалежно від кольору мантії та формального статусу. Всі ці персонажі, яких призначили суддями вчорашній і позавчорашній експрезиденти, зовсім не мораль і не совість нації. Навпаки, це концентроване зло, що увібрало в себе всі класичні пороки корупційно-кумівський системи… І по-третє, не можна удавати, що рішення КС, які б’ють по фундаментальним цінностям, це щось незначне”, – резюмував він.

Своєю чергою, у КСУ заявили, що висловлювання Подоляка підривають авторитет держави, порушують етичні норми спілкування між людьми та свідчать про низький рівень моральної культури цієї особи.

“Шановні державні діячі, високопосадовці та їх радники, просимо вас не впадати в паніку та агонію. Розв’язання всіх проблем, в тому числі політичних, повинне бути здійснено виключно в конституційний спосіб. Це забезпечить діяльність держави в правовому полі, за що ви несете персональну відповідальність”, – наголосили у суді.