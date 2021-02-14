Про це Милованов написав у коментарях на своїй Facebook-сторінці.

Політик опублікував фото із зустрічі зі спадковим принцом ОАЕ та написав, що йому пощастило там бути.

“Він дав завдання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років, тобто, довести до 2 млрд доларів на рік”, – похвалився Милованов.

У коментарях користувач Ден Ювженко написав: “Ну з МВФ обкакались, треба хоч якось компенсувати”.

Милованов відповів йому: “Там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо це чесно дивитися”.

Така відповідь радника Зеленського обурила українців.

“Від такої корупції в Україні та “управління” державою вже весь світ обкакався”, “Ви зараз в тверезому розумі написали про те, що Міжнародний валютний фонд обіср*вся? Ви – офіційно є радником глави Офісу Президента України. Ви серйозно? Хто потім від імені нашої України буде вибачатися перед МВФ? Ви розумієте, що це міжнародний скандал з втратою репутації нашої країни? Наркотики? Алкоголь? Або просто по життю і без цього так ковбасить?” – написали українці.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.

ДОВІДКА. Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і заключного четвертого – $980 млн.

Поки що наступні транші виділені не були.