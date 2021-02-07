Радник Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що колишній президент США без соцмереж почувається набагато краще.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті The Sunday Times.

Міллер подорожував з колишнім президентом США і його родиною до Флориди після того, як Трамп залишив свій пост 20 січня.

“Президент сказав, що почувається щасливішим, ніж будь-коли. Він сказав, що не перебувати в соціальних мережах і не піддаватися ненависті в їх замкнутому світі, насправді, дуже добре”, – каже Міллер.

Він зазначив, що вперше за багато років бачить Трампа по-справжньому розслабленим.

За його словами, зміни в поведінці колишнього президента США бачить і його дружина Меланія.

“Вона сказала, що їй це подобається, що він став набагато щасливішим та набагато веселіше тепер проводить час”, – додав Міллер.