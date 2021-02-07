Про це він заявив в інтерв’ю газеті The Sunday Times.
Міллер подорожував з колишнім президентом США і його родиною до Флориди після того, як Трамп залишив свій пост 20 січня.
“Президент сказав, що почувається щасливішим, ніж будь-коли. Він сказав, що не перебувати в соціальних мережах і не піддаватися ненависті в їх замкнутому світі, насправді, дуже добре”, – каже Міллер.
Він зазначив, що вперше за багато років бачить Трампа по-справжньому розслабленим.
За його словами, зміни в поведінці колишнього президента США бачить і його дружина Меланія.
“Вона сказала, що їй це подобається, що він став набагато щасливішим та набагато веселіше тепер проводить час”, – додав Міллер.
- Нагадаємо, 7 січня, після штурму Капітолія соціальні мережі Twitter і Facebook тимчасово заблокували акаунти Дональда Трампа. Тоді в адміністрації Twitter попередили, що акаунт Трампа буде назавжди заблокований, якщо він продовжить порушувати політику Twitter щодо загроз насильства і дезінформації про вибори. Коли термін блокування сплив, Трамп повернувся і продовжив порушувати правила спільноти, тож його акаунт заблокували.