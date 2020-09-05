Про це повідомляє Reuters.
За словами радника Трампа, зусилля з боку Китаю досягли безпрецедентних масштабів.
О’Брайєн заявив, що з таким прецедентом США не стикалися за часів холодної війни з СРСР.
Про яке саме втручання з боку Китаю говорить радник Трампа – невідомо. За його словами – це секретні дані розвідки.
Він лише сказав, що Білий дім “ясно дав зрозуміти китайцям, росіянам, іранцям і тим, хто не був публічно розкритий, що будь-які спроби втрутитися в американські вибори матимуть надзвичайні наслідки”.
У посольстві Китаю в США у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання О’Брайена послалися на заяву міністерства закордонних справ Китаю, зроблену в серпні: в ній зазначалося, що Пекін не зацікавлений у втручанні в вибори в США.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки пропонують нагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію про осіб, які втручаються в американські вибори.
- Представники Демократичної партії і кандидат в президенти США Джо Байден заявили про можливе іноземне втручання в майбутні вибори, закликавши ФБР розслідувати конкретні загрози.
- Також повідомлялося, що кіберкомандування (Cyber Command) Сполучених Штатів розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія втрутиться або намагатиметься втручатися в американські вибори в 2020 року шляхом злому виборчих систем та інших методів.