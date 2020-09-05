Радник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен заявив, що найбільш активно в американські вибори втручається Китай, і лише після нього Росія й Іран.

Про це повідомляє Reuters.

За словами радника Трампа, зусилля з боку Китаю досягли безпрецедентних масштабів.

О’Брайєн заявив, що з таким прецедентом США не стикалися за часів холодної війни з СРСР.

Про яке саме втручання з боку Китаю говорить радник Трампа – невідомо. За його словами – це секретні дані розвідки.

Він лише сказав, що Білий дім “ясно дав зрозуміти китайцям, росіянам, іранцям і тим, хто не був публічно розкритий, що будь-які спроби втрутитися в американські вибори матимуть надзвичайні наслідки”.

У посольстві Китаю в США у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання О’Брайена послалися на заяву міністерства закордонних справ Китаю, зроблену в серпні: в ній зазначалося, що Пекін не зацікавлений у втручанні в вибори в США.