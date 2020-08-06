Радник президента Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Вирішив не відставати від (колишнього радника мера Києва – ред.) Максима Бахматова”, — написав Новіков.

Своє повідомлення він супроводив власною світлиною із заявою про звільнення за власним бажанням, датованою 5 серпня.

Інших деталей про причини звільнення Новіков наразі не повідомив.

Раніше радник Київського міського голови Максим Бахматов заявив, що разом з Офісом трансформації припиняє свою роботу в Київській міській держадміністрації через політичну турбулентність у КМДА.