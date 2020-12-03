Оскільки обраний президент Джо Байден вважає боротьбу з COVID-19 одним зі своїх головних завдань, дві центральні фігури його перехідної команди, найімовірніше, стануть ключовими особами в боротьбі з епідемією.

Про це повідомляє The Washington Post.

Оскільки обраний президент Джо Байден робить боротьбу з COVID-19 одним зі своїх головних завдань, дві центральні фігури його перехідної команди, найімовірніше, стануть ключовими особами в боротьбі з епідемією.

Одним з претендентів на роль координатора Байдена з коронавірусу, який відіграє важливу роль у визначенні порядку денного та організації роботи федеральних агентств, є Джефф Зіентс. Він – співголова перехідної групи Байдена, очолював Національну економічну раду при адміністрації Обами. Ще один претендент – Вівек Мурті, співголова консультативної ради перехідного періоду з COVID-19 і колишній генеральний хірург США.

Також на цю роль розглядалася губернаторка Нью-Мексико Мішель Лухан Грішем. Вона вважалася провідним кандидатом, хоча і не брала участі у виборах. Проте вона користується рішучою підтримкою латиноамериканських організацій і Латиноамериканської групи Конгресу США.

Видання пише, що Байден рухається цілеспрямовано і хоче бути впевненим в тому, що він збере компетентну, гармонійну команду для боротьби з коронавірусом.

Вважається, що він виграв трохи часу, швидко сформувавши свою консультативну раду з коронавірусу з 13 членів. Проте після того, як він оголосив свою команду з національної безпеки й свою економічну команду, став посилюватися тиск, щоб розкрити його лідерів у галузі охорони здоров’я. Кілька осіб з оточення обраного президента заявили, що рішення можуть бути оголошені вже наступного тижня.

Макс Скідмор, політолог з Університету Міссурі в Канзас-Сіті, який вивчав президентське лідерство під час попередніх пандемій, сказав, що вибір компетентної команди з досвідом роботи з кризами в галузі суспільної охорони здоров’я абсолютно необхідний, враховуючи серйозність наслідків коронавірусу.

Випадки COVID-19 і ушпиталення досягають рекордних рівнів – в середу в країні вперше було зареєстровано 200000 нових випадків інфікування. Згідно з даними The Washington Post, всього в США зареєстровано майже 14 мільйонів випадків захворювання, і щонайменше 272000 осіб померли.

Скідмор сказав, що Байден має обрати команду, здатну якомога краще координувати свою стратегію в уряді.

“Я думаю, що призначення ключової особи з питань з коронавірусу було б дуже гарною ідеєю”, – сказав він, зазначивши, що формування єдиного національного підходу до охорони здоров’я вимагає команди, але також вимагає координації команди.

“Мало того, що у чинного президента цього не було, він відмовився ще й від відповідальності перед 50 губернаторами штатів”, – сказав Скідмор.

Байден і його оточення безжально критикують дії президента Трампа у боротьбі з пандемією, і обраний президент має намір вжити жорсткіших заходів, щоб спробувати зменшити масштаби збитку для американців.

Команда Байдена має намір централізувати більше рішень з епідемічної політики в Білому домі. Там наголосили, що вони мають намір змінити шанобливий підхід адміністрації Трампа до штатів на сильний федеральний контроль.

За словами людей, які працювали з Зіентсом і Мурті, у цих двох чоловіків досить різні підходи. Команді Байдена подобаються управлінські здібності Зіентса – він раніше керував бізнесом, працював в адміністрації Обами, а останнім часом виконував обов’язки директора Управління з керування й бюджету, а також був головним економічним радником.

Зіентс не має досвіду в медицині або охороні здоров’я, але йому приписують участь в координуванні ремонту сайту HealthCare.gov., присвяченого реєстрації в страхуванні за законом про доступне медичне обслуговування.

Мурті, який здобув освіту в галузі внутрішньої медицини, також згадувався у зв’язку з можливою роллю в Білому домі головним клініцистом і громадським інформатором щодо пандемії. Він був одним з перших прибічників Байдена, на якого той покладався під час кампанії, щоб сформувати свою позицію щодо охорони здоров’я.

Раніше Мурті не керував великими організаціями. Він створив групу із захисту інтересів лікарів, які виступали за доступну охорону здоров’я за часів президента Обами. Також він був віцеадміралом служби громадської охорони здоров’я США і зосередив увагу на зусиллях з подолання опіоїдної кризи в країні. Сенат відклав його кандидатуру на посаду генерального хірурга близько року тому через його підтримку контролю над вогнепальною зброєю.

Роль секретаря міністерства охорони здоров’я і соціальних служб також буде ключовою, оскільки до його складу входять агентства, які мають вирішальне значення для встановлення контролю над пандемією.

Губернаторка Нью-Мексико Лухан Грішем вважалася найвідповіднішим кандидатом на цю посаду. Проте джерело, знайоме з подіями, повідомило, що вона щонайменше двічі публічно відкидала ідею про те, що обійме ключову посаду у сфері охорони здоров’я.

Під час віртуального круглого столу в середу з групою американців, які зазнали економічних труднощів під час пандемії, Байден назвав свою консультативну раду перехідного періоду провідними лікарями світу. Він сказав, що вакцинація невдовзі почнеться, але підкреслив, що доставлення доз вакцин буде дорогим і складним завданням, оскільки їх мають схвалити федеральні регулювальні органи.