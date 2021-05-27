Про це поінформували в пресслужбі української делегації у Тристоронній контактній групі.
Перемовини відбулися в середу, 26 травня. Російський представник, замість обговорення режиму “тиші”, намагався доводити, що РФ начебто не є стороною збройного конфлікту на Донбасі.
“Вчора відбулася зустріч політичних радників Н4 (“нормандської четвірки”, – ред.). Незважаючи на послідовні спроби України повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та відповідну підтримку посередників, Франції та Німеччини, представники Росії звели дискусію до питання, відповідь на яке з 2014 року відома всьому цивілізованому світу: “хто є сторонами конфлікту?” Підтвердженням чого є неодноразові заяви лідерів та високих представників ЄС та, зокрема, нещодавні заяви президента США Джо Байдена, в яких сторонами конфлікту зазначаються Україна та РФ”, – сказано в повідомленні.
У пресслужбі української делегації уточнили, що під час зустрічі радників “відбувся жорсткий обмін думками”.
“Україна не погодилася на спроби РФ виключити себе зі сторін конфлікту. Попри це, позицією української сторони залишається необхідність скорішого повернення до повного та всеосяжного припинення вогню та продовження діалогу в рамках Н4 та ТКГ, наступне засідання якої заплановане на 9 червня”, – зазначається в повідомленні.
Днями спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” повідомляв, що політичні радники “нормандської четвірки” 26 травня проведуть відеоконференцію для обговорення питань обміну утримуваними та припинення вогню на Донбасі.
Україну на перемовинах повинен був представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Раніше Єрмак запропонував радникам лідерів “нормандської четвірки” провести термінове засідання щодо Донбасу.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
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