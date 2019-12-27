Радником Прем'єр-міністра Олексія Гончарука призначили Антона Турупалова, якого двічі звільняли з державних посад за прогули. Крім того, його брат підтримує бойовиків "ДНР".

Про це повідомив народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у вересні 2015 року Турупалов очолив Іванівську РДА. Депутати райради практично відразу висловили невдоволення його роботою. Він не ходив на засідання і не з’являвся на робочому місці. У квітні 2016 року Іванівський райрада більш ніж двома третинами голосів висловила недовіру Турупалову. Після цього його звільнили з посади голови РДА.

“Підкажіть, будь ласка, а як так виходить, що людина, яка з керівництвом району не змогла впоратися стала радником прем’єра? Розповідає президенту як знизити тарифи? Як це можливо? Чи це і є уряд технократів? Ти не зміг керувати районом, але країною точно зможеш”, – зазначив Гончаренко.

Крім того, підкреслюється, що рідний брат Турупалова живе і працює адвокатом в “ДНР” і є затятим прихильником створення і існування “республіки”.

“Зрозуміло, брат за брата не відповідає, але тоді за які заслуги був узятий на роботу сам Турупалов? Хоча про заслуги можна почати з Гончарука. Як цей клієнт на самокаті виявився прем’єром для мене досі загадка”, – зазначив нардеп.

Пізніше Гончаренко також додав, що після звільнення з посади голови РДА, Турупалов почав працювати заступником мера Миколаєва і звідти теж був звільнений за прогули.