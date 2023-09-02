Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся у п’ятницю з делегацією, до складу якої увійшли керівники українських антикорупційних інституцій.

Про це, йдеться у повідомленні Білого дому.

До складу делегації входили зокрема директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, Спеціальний антикорупційний прокурор Олександр Клименко та Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.

“Вони обговорили прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією та забезпеченні незалежності цих важливих інституцій”, – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Салліван підкреслив життєву важливість для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних та судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати та розглядати корупційні справи, незалежно від того, куди вони ведуть.

“Салліван також підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії”, – повідомили у Білому домі.