Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що США нібито готують план знищення Чорноморського флоту РФ. Однак у Пентагоні слова Геращенка вже спростували.

Про це повідомляють #Букви.

У своєму Twitter-акаунті Антон Геращенко написав, що “США готують план знищення Чорноморського флоту РФ”.

За словами радника глави МВС, результативна робота українців по російських військових кораблях нібито переконала Сполучні Штати у тому, що потрібно готувати план деблокади українських портів.

“Обговорюється постачання потужного протикорабельного озброєння”, – написав він.

Одразу після публікації американський журналіст Джефф Селдін написав, що у Пентагоні спростували заяву Геращенка.

“Це неправда, відповіли у Пентагоні на запитання про твіт радника МВС України Антона Геращенка про те, що США готують план знищення Чорноморського флоту РФ”, – написав він.

Варто зауважити, що Антон Геращенко, описуючи “плани США”, посилався на статтю міжнародного інформаційного агентства Reuters. Однак видання лише повідомило про те, що Білий дім розглядає можливість надати Україні протикорабельні ракети. Про знищення Чорноморського флоту РФ жодного слова.

Більш того, навіть інформація про постачання протикорабельних ракет не є офіційною, адже Reuters посилається на слова деяких американських посадовців, імена яких не публікує.