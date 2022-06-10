"Нафтогаз" звільнив радника голови правління Олега Діденка, який, за словами нардепа від "Батьківщини" Олексія Кучеренка, придбав Bentley за 500 тисяч доларів.

Про це Кучеренко повідомив у Facebook.

За його словами, радник очільника “Нафтогазу” Олег Діденко придбав новий Bentley за 500 тисяч доларів на тлі війни в Україні. Нардеп додав, що наприкінці липня 2021 року Діденко також придбав Mercedes за 300 тисяч доларів та оформив автівку на маму. Цього разу авто він оформив на себе.

Зокрема, Кучеренко зауважив, що очільники “Нафтогазу” нібито виплатили собі на 20 персон гонорар у розмірі 911 млн грн за минулий “прибутковий” рік.

“Після чого вони шантажують уряд та країну, вимагаючи 266 млрд гривень із бюджету на цей рік”, — пише народний депутат.

Своєю чергою, “Нафтогаз” підтвердив факт звільнення Діденка. Також пресцентр компанії додав, що не коментуватиме особисте життя співробітників та не несе за нього відповідальності.