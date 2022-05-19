Про це повідомляють #Букви.
Арестович поцікавився, як сприйме ведуча, якщо він надягне вишиту сорочку, на що Латиніна лише підтримала його та нагадала, що 19 травня святкують День вишиванки.
Радник голови ОП не дочекався закінчення етеру, демонстративно перед камерою перевдягнувся у білосніжну сорочку із синьо-чорним візерунком.
Латиніна закликала глядачів “зробити стоп-кадр”.
Радник голови ОП Арестович перевдягнувся в етері російської журналістки. pic.twitter.com/4T3P5FiFoC
— Букви (@Bykvu) May 19, 2022
Юлія Латиніна — російська письменниця та журналістка, раніше працювала на радіо “Эхо Москвы”, а 2017 року виїхала з РФ. Зараз на своєму YouTube-каналі Латиніна висвітлює теми війни в Україні та часто з’являється в українському медіаполі, коментуючи заяви російських політиків.
- Нагадаємо, 19 травня, відзначають Всесвітній день вишиванки. Традиційно, воно святкується щороку в третій четвер травня. Свято вважається міжнародним тому, що вишиті сорочки притаманні не лише українцям, а й багатьом іншим народам світу.
- 19 травня, безліч народів святкують Всесвітній день вишиванки. Зокрема українців привітав президент Володимир Зеленський, п’ятий президент Петро Порошенко разом із дружиною, третій президент України Віктор Ющенко, колишній Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс, президент Литви Гітанас Наудеса разом із дружиною та митрополит Епіфаній.