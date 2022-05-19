19 травня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час етеру російської журналістки та ведучої Юлії Латиніної перевдягнувся у вишиванку.

Про це повідомляють #Букви.

Арестович поцікавився, як сприйме ведуча, якщо він надягне вишиту сорочку, на що Латиніна лише підтримала його та нагадала, що 19 травня святкують День вишиванки.

Радник голови ОП не дочекався закінчення етеру, демонстративно перед камерою перевдягнувся у білосніжну сорочку із синьо-чорним візерунком.

Латиніна закликала глядачів “зробити стоп-кадр”.

Радник голови ОП Арестович перевдягнувся в етері російської журналістки. pic.twitter.com/4T3P5FiFoC — Букви (@Bykvu) May 19, 2022

Юлія Латиніна — російська письменниця та журналістка, раніше працювала на радіо “Эхо Москвы”, а 2017 року виїхала з РФ. Зараз на своєму YouTube-каналі Латиніна висвітлює теми війни в Україні та часто з’являється в українському медіаполі, коментуючи заяви російських політиків.