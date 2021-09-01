Радник мера Хмельницького в соціальній мережі Instagram зробив припущення, що ймовірне відкриття гей-клубу у Хмельницькому може призвести до непередбачуваних трагічних подій.

Про це повідомляють #Букви.

20 серпня в спільноті “Хмельницький LIVE” в соціальній мережі Instagram вийшло опитування щодо того, чи потрібно в Хмельницькому відкривати гей-бар.

Допис назбирав майже 1300 коментарів, серед яких був коментар від користувача з нікнеймом “88virnyj” такого змісту.

“Відкрийте! І хай воно стане братською могилою! Хай воно згорить разом із власником бару!”

На своїй сторінці користувач “88virnyj” зазначив, що він є Назарієм Чепком – радником Хмельницького міського голови, радником голови Хмельницької районної ради, а також чинним депутатом Городоцької міської ради (Хмельниччина).

На сайті Центральної виборчої комісії міститься інформація про обрання Назарія Чепка депутатом Городоцької міської ради від політичної партії “Команда Симчишина”.

Олександр Симчишин — міський голова Хмельницького, радником котрого і є Чепко. Варто зазначити, що сам Симчишин на посаду міського голови балотувався від політичної партії “Свобода” – це підтверджується інформацією ЦВК.

Згідно з декларацією Назарія Чепка, він тимчасово безробітний, грошових активів не має, а за 2020 рік отримав лише 5715 грн доходу.

Натомість він володіє земельною ділянкою площею 2 га у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області, а також автомобілем Renault 1986 року випуску.

У батьків Чепка у власності є три земельні ділянки на Хмельниччині площею 3,72 га, два житлових будинки площею 262,6 м2 та 82,5 м2, а також три автомобілі – Skoda Favorit 1990 р.в., Groz Rocky 2007 р.в. та ВАЗ-2121 1986 р.в.

Згідно з даними профільного інтернет-порталу з продажу автомобілів, Groz Rocky такого року випуску коштувати від $5500 до $8300, в залежності від стану, пробігу та наявності пошкоджень.