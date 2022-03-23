Про це повідомляє Bloomberg.
За даними американського видання, Чубайс, який вважається одним із найбільш лояльних до Путіна людей, вирішив піти зі своєї посади та покинути межі Росії, оскільки не підтримує війну проти України.
Відомо, що 66-річний Анатолій Чубайс один із небагатьох реформаторів економіки 1990-тих років, який зумів залишитись в уряді Володимира Путіна та підтримувати тісні зв’язки з західними політиками.
Саме Чубайс був тією людиною, яка дала Путіну першу роботу у стінах Кремля. Коли Путін обійняв пост президента РФ Анатолій Чубайс працював на різноманітних керівних посадах у державних компаніях, допоки у 2021 році не став уповноваженим зі сталого розвитку.
Проте з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль посилив тиск на тих, хто критикує війну. 16 березня Володимир Путін заявив, що “очистить Росію від зрадників”, які, на його думку, ведуть приховану роботу на США.
“Будь-який народ, а особливо російський, завжди зможе відрізнити патріотів від покидьків і зрадників і виплюнути їх, як мошку, яка випадково залетіла їм у рот”, – сказав Путін.
- Нагадаємо, за даними Генерального управління розвідки Міністерства оборони України, президент РФ Володимир Путін готується заборонити виїзд громадян Росії з території тимчасово окупованого Криму.
- Відомо, що президент Польщі Анджей Дуда продовжує консультації з лідерами регіону напередодні позачергового саміту НАТО та перемовин із президентом США Джо Байденом. Він порівняв лідерів РФ і російської армії із фюрером Третього рейху Адольфом Гітлером та його військовими у Другій світовій війні.