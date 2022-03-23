Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна по зв'язках з міжнародними організаціями Анатолій Чубайс пішов у відставку та виїхав із Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними американського видання, Чубайс, який вважається одним із найбільш лояльних до Путіна людей, вирішив піти зі своєї посади та покинути межі Росії, оскільки не підтримує війну проти України.

Відомо, що 66-річний Анатолій Чубайс один із небагатьох реформаторів економіки 1990-тих років, який зумів залишитись в уряді Володимира Путіна та підтримувати тісні зв’язки з західними політиками.

Саме Чубайс був тією людиною, яка дала Путіну першу роботу у стінах Кремля. Коли Путін обійняв пост президента РФ Анатолій Чубайс працював на різноманітних керівних посадах у державних компаніях, допоки у 2021 році не став уповноваженим зі сталого розвитку.

Проте з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль посилив тиск на тих, хто критикує війну. 16 березня Володимир Путін заявив, що “очистить Росію від зрадників”, які, на його думку, ведуть приховану роботу на США.