Олександр Роднянський-молодший - син колишнього власника телеканалу "1+1" та радник президента України Володимира Зеленського - розлучився з дружиною, російською акторкою Яніною Студіліною. Остання натякнула, що їм довелось розлучитись через війну в Україні.

Про це повідомляють #Букви.

Про розлучення офіційно заявила дружина Роднянського Яніна Студіліна в інтерв’ю російському виданню Woman Hit. російському виданню Woman Hit.

Вона розповіла, що спершу жила з Олександром Роднянським у США, а потім сім’я переїхала до Європи.

Однак, поскаржилась акторка, вона хотіла продовжувати зйомки в російському кіно, тому часто їздила до РФ і протягом останнього року вони практично не проживали разом з Олександром. Через велику відстань поєднувати кар’єру та сім’ю було важко.

“Щоразу мені доводилося обирати: або робота, або чоловік та життя у чужій для мене країні… Я обрала себе”, – сказала Яніна Студіліна.

Однак остаточно до розлучення пару підштовхнули “останні події”, додала акторка, таким чином не вживаючи слово “війна”.

“Останні події остаточно поставили крапку у наших стосунках. Мій колишній чоловік обрав життя в Європі, а я вирішила залишитися у Росії. Тут мої друзі, робота, сім’я”, – наголосила вона.

Зауважимо, що Олександр та Яніна були у шлюбі 13 років. У пари є спільна донька, 5-річна Анна.

Розлучення сина з російською акторкою прокоментував сам кінопродюсер Олександр Роднянський.

Він підтвердив, що Яніна, заявивши, що приводом для розлучення стали “останні події”, мала на увазі ніщо інше як війну в Україні.

“У зв’язку з цією фразою, слова про те, що мій син обрав життя у Європі, звучать, щонайменше, дивно”, – написав Роднянський.

За словами кінопродюсера, його син, “у момент найважчого випробування, яке випало на долю його рідної країни”, вибрав не Європу, а Україну.⠀⠀⠀

“Він взяв академічну відпустку та повністю зосередився на роботі у команді президента Зеленського, радником якого він є”, – додав Роднянський.

Він також наголосив, що 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, його син був у Києві і, власне, син став першим, хто розповів йому про початок війни.

“Під час нашої розмови я чув вибухи російських бомб та ракет. С того самого часу Олександр зі своєю країною”, – резюмував кінопродюсер.