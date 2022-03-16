Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Розмова між Салліваном і секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим знаменує собою найвищий відомий контакт між США і Росією за останні тижні.
Салліван підтвердив “рішучу і явну опозицію Сполучених Штатів щодо неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну”, – йдеться у заяві.
“Салліван чітко виклав зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати накладати збитки на Росію, підтримувати захист суверенітету та територіальної цілісності України, а також зміцнювати східний фланг НАТО у постійній повній координації з нашими союзниками та партнерами. Салліван сказав генералу Патрушеву, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то Москва повинна припинити напади на українські міста”, – йдеться у повідомленні.
Радник США з національної безпеки також попередив Патрушева про наслідки будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.
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