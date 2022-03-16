Радник США з національної безпеки Джейк Салліван поговорив у середу зі своїм російським колегою, секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Розмова між Салліваном і секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим знаменує собою найвищий відомий контакт між США і Росією за останні тижні.

Салліван підтвердив “рішучу і явну опозицію Сполучених Штатів щодо неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну”, – йдеться у заяві.

“Салліван чітко виклав зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати накладати збитки на Росію, підтримувати захист суверенітету та територіальної цілісності України, а також зміцнювати східний фланг НАТО у постійній повній координації з нашими союзниками та партнерами. Салліван сказав генералу Патрушеву, що якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії, то Москва повинна припинити напади на українські міста”, – йдеться у повідомленні.

Радник США з національної безпеки також попередив Патрушева про наслідки будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.