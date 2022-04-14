Цитує Саллівана американське видання CNN.
Президент США Джо Байден, описуючи російські воєнні злочини проти України, зазначив, що стосовно них варто вживати поняття “геноцид”.
Відповідаючи на прохання прокоментувати оцінку президента США Джо Байдена, який вважає, що президент Росії Володимир Путін здійснює геноцид проти українців, радник з національної безпеки Джейк Салліван відповів, що президент “оцінив, що росіяни та Путін, схоже, прагнуть стерти саму ідею української ідентичності”.
“І якщо ви поєднаєте це з масовими вбивствами, з точки зору президента це є геноцид”, – сказав він.
Однак Салліван зазначив, що, як сказав президент, державний департамент має пройти процес, щоб офіційно визначити, чи відповідають дії Росії юридичним стандартам щодо геноциду згідно з Конвенцією про геноцид.
“Це потребує досить багато часу, але президент говорив досить обдумано у своїх особистих поглядах на це”, – сказав він.
Бої в Україні також, імовірно, будуть “тривалими” і триватимуть “місяцями або навіть довше”, – сказав Салліван.
Але Салліван сказав, що “не вирішено”, чи США знімуть санкції з Росії, якщо вона досягне дипломатичної угоди з Україною.
“Багато чого залежить від форми та обсягу цієї дипломатичної угоди, і багато чого залежить від того, на що погодяться українці з нами та європейці”, – сказав Салліван.
Він зазначив, що хоча США й не “активно беруть участь” у переговорах, але українські чиновники регулярно спілкуються з США щодо стану переговорів. І хоча він не хотів би обговорювати, чи мають США якісь “червоні лінії” щодо втручання в Україну, він сказав, що США дали зрозуміти Росії, що будуть серйозні наслідки, якщо в Україні буде застосована зброя масового знищення, зокрема хімічна або біологічна зброя.
- Раніше про те, що називати дії РФ в Україні геноцидом є “абсолютно правильно”, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, услід за чинним лідером США Джо Байденом, назвав дії Росії в Україні геноцидом.
- Натомість лідер Франції Емманюель Макрон відмовився називати дії росіян в Україні геноцидом.