Радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що російсько-українська війна триватиме місяцями, а, може, й довше. Він також виклав позицію президента США Джо Байдена стосовно його характеристики дій РФ в Україні як "геноциду".

Цитує Саллівана американське видання CNN.

Президент США Джо Байден, описуючи російські воєнні злочини проти України, зазначив, що стосовно них варто вживати поняття “геноцид”.

Відповідаючи на прохання прокоментувати оцінку президента США Джо Байдена, який вважає, що президент Росії Володимир Путін здійснює геноцид проти українців, радник з національної безпеки Джейк Салліван відповів, що президент “оцінив, що росіяни та Путін, схоже, прагнуть стерти саму ідею української ідентичності”.

“І якщо ви поєднаєте це з масовими вбивствами, з точки зору президента це є геноцид”, – сказав він.

Однак Салліван зазначив, що, як сказав президент, державний департамент має пройти процес, щоб офіційно визначити, чи відповідають дії Росії юридичним стандартам щодо геноциду згідно з Конвенцією про геноцид.

“Це потребує досить багато часу, але президент говорив досить обдумано у своїх особистих поглядах на це”, – сказав він.

Бої в Україні також, імовірно, будуть “тривалими” і триватимуть “місяцями або навіть довше”, – сказав Салліван.

Але Салліван сказав, що “не вирішено”, чи США знімуть санкції з Росії, якщо вона досягне дипломатичної угоди з Україною.

“Багато чого залежить від форми та обсягу цієї дипломатичної угоди, і багато чого залежить від того, на що погодяться українці з нами та європейці”, – сказав Салліван.