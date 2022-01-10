Про це Устенко розповів у коментарі для каналу BBC News Україна.
Він не виключає створення “продуктових карток”, навівши у приклад досвід Сполучених Штатів Америки, де такі картки отримують представники найбідніших і найнезахищеніших верств населення.
На такий крок влада наважиться у зв’язку з різким стрибком цін через здорожчання російського газу. Економіст вважає це найбільш прийнятним варіантом.
Ця цільова фінансова підтримка буде створена за аналогією із програмою “єПідтримка” і буде доступна тим, хто встановив на смартфоні урядовий додаток “Дія”.
“В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamps у системі “Дія” – так званих “продуктових чеків”, як це практикується в США”, – заявив Олег Устенко, наголосивши, що “це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності”.
- Нагадаємо, у листопаді 2021 року суттєво зросли середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у порівнянні з листопадом 2020 року.
- Раніше 31% українців вважають, що 2022 буде кращим ніж попередній, ще третина думають, що нічого не зміниться. Також стільки ж вважають, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021.